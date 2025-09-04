S’abonner au mag
Les espoirs luxembourgeois victimes d’un accident de car en Bretagne

JD
Plus de peur que de mal.

Le quotidien Le Télégramme rapporte que la sélection espoir du Luxembourg a été victime d’un accident de la route ce jeudi, alors qu’elle circulait sur la route N24 entre Rennes et Lorient. Huit blessés sont à déplorer, tous ont été transportés à l’hôpital.

En route pour le stade du Moustoir, où les joueurs grand-ducaux doivent affronter les Bleuets ce vendredi dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2027, le véhicule qui transportait 33 personnes a effectué une sortie de route à la hauteur de la commune morbihannaise de Languidic, avant de se retrouver sur le flanc, dans un fossé.

Une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés, le maire du village a ouvert quant à lui une salle communale pour accueillir les victimes.

On ne sait pas encore si la rencontre sera maintenue en l’état.

L’attaquant messin Brian Madjo décline la convocation du Luxembourg

JD

