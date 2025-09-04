Les espoirs luxembourgeois victimes d’un accident de car en Bretagne

Plus de peur que de mal.

Le quotidien Le Télégramme rapporte que la sélection espoir du Luxembourg a été victime d’un accident de la route ce jeudi, alors qu’elle circulait sur la route N24 entre Rennes et Lorient. Huit blessés sont à déplorer, tous ont été transportés à l’hôpital.

En route pour le stade du Moustoir, où les joueurs grand-ducaux doivent affronter les Bleuets ce vendredi dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2027, le véhicule qui transportait 33 personnes a effectué une sortie de route à la hauteur de la commune morbihannaise de Languidic, avant de se retrouver sur le flanc, dans un fossé.

Une cinquantaine de pompiers ont été mobilisés, le maire du village a ouvert quant à lui une salle communale pour accueillir les victimes.

On ne sait pas encore si la rencontre sera maintenue en l’état.

