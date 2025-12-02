S’abonner au mag
  Serie A
  J13
  Bologne-Cremonese (1-3)

Premier doublé pour Jamie Vardy en Serie A

TB
Premier doublé pour Jamie Vardy en Serie A

Il est donc bel et bien increvable.

Déjà buteur ces dernières semaines contre l’Atalanta puis la Juventus, Jamie Vardy a remis ça lundi soir, cette fois pour guider la Cremonese vers la victoire à Bologne grâce à un doublé. Une frappe croisée bien ajustée depuis l’entrée de la surface d’abord, puis une finition de renard après avoir été plus prompt que Federico Ravaglia pour récupérer le ballon dans la surface, alors que Riccardo Orsolini avait réduit le score pour les locaux sur penalty juste avant la pause.

De quoi permettre aux siens de créer la surprise en mettant fin à une série de trois défaites d’affilée pour rester dans le ventre mou de la Serie A (11e).

Merci qui ? Merci Jamie !

