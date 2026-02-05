S’abonner au mag
Les Français font gagner l’Inter en Coupe d’Italie

  Inter Milan 2-1 Torino

Buts : Bonny (35e) et Diouf (47e) pour les Nerazzurri // Kulenović (57e) pour Il Toro

Grazie Francia ! Ce mercredi, l’Inter a décroché son premier ticket pour le dernier carré de la Coupe d’Italie en battant le Torino 2-1 à Monza, San Siro étant indisponible en raison des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina. Côté Nerazzurri, le parfum était très français : plus de Français (4) que d’Italiens (3) figuraient dans le onze de départ, et tous ont d’ailleurs été décisifs.

Ainsi, Ange-Yoan Bonny a ouvert le score sur un service parfait d’Issiaka Kamate, qui découvrait l’équipe première pour son tout premier match officiel (1-0, 35e). En début de seconde période, Andy Diouf a creusé l’écart sur une passe de Marcus Thuram (2-0, 47e). La réduction de score de Sandro Kulenović ne changera rien (2-1, 57e), l’Inter a géré la fin de match avec maîtrise pour assurer sa place en demi-finales, où elle défiera le vainqueur de Naples-Côme.

Avec un doublé de Marcus Thuram, l’Inter étrille le Torino

