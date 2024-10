Marcus Thuram voit triple face au Torino

Buts : M. Thuram (25e, 35e & 60e) pour l’Inter / Zapata (36e) & Vlasic (86e S.P.) pour le Toro

Pas de Kylian en Bleu, et alors ?

L’essentiel pour Didier Deschamps, c’est de pouvoir compter sur ses amis. Ou plutôt les fils de ses amis. En l’occurence, le sélectionneur pourra s’appuyer sur un Marcus Thuram en pleine forme pour affronter Israël et la Belgique dans cette trêve d’octobre. Preuve en est : l’aîné de Lilian vient de planter un triplé avec l’Inter.

À lui seul (deux coups de casque, une reprise topée à bout portant), le Français a permis aux Nerrazzuri de renverser une solide équipe du Torino (3-2), à égalité de points avec l’Inter au coup d’envoi, et qui a maintenu le suspense grâce à Dusan Zapata (36e) et Nikola Vlasic (86e). Sans un grand Vanja Milinković-Savić, la partie aurait pu être pliée bien plus tôt, tant l’Inter a maîtrisé les débats.

Deuxièmes provisoires grâce à ce succès, les hommes de Simone Inzaghi ont aussi bénéficié de l’expulsion précoce de Guillermo Maripan, auteur d’un tacle assassin sur… Marcus Thuram (20e). Avec désormais sept pions au compteur, le Français rejoint Mateo Retegui en tête du classements des buteurs de Serie A.

3 – Marcus #Thuram has scored his second hat-trick in the Top-5 European Leagues in all competitions, after the one for Borussia Mönchengladbach against Oberachern in German DFB Pokal, on 31st July 2022. Tris.#InterTorino #SerieA

— OptaPaolo (@OptaPaolo) October 5, 2024