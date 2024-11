La Juventus malmène le Torino

Juventus 2-0 Torino

Buts : Weah (18e) et Yildiz (84e) pour la Juve

Le 211e derby de la Mole entre la Juventus et le Torino a (de nouveau) souri à la Vieille Dame, victorieuse ce samedi soir au Juventus Stadium (1-0). Timothy Weah a fait craquer les Grenats dès l’entame (1-0, 18e), profitant de l’excellente course d’Andrea Cambiaso qui a buté sur Vanja Milinković-Savić et permis à l’Américain de marquer dans le but vide.

Le premier but du #derbydellaMole est pour Weah ! L'ancien Lillois marque dans le but vide et la Juve mène 1-0

Sans forcer, les Bianconeri n’ont eu qu’à gérer la suite des évènements, clôturant définitivement la marque avec Kenan Yildiz, idéalement servi au second poteau par Francisco Conceição et à l’aise pour placer sa tête (2-0, 84e). La Juventus reprend la troisième place du classement à l’Atalanta qui doit accueillir l’Udinese ce dimanche. Le Torino stagne en onzième position et n’a plus gagné de derby depuis neuf ans maintenant.

À Turin, pas de pitié pour le petit frère.

