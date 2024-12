Pronostic Empoli Torino : Analyse, cotes et prono du match de Série A

Triste rencontre entre Empoli et Torino

Empoli, surprenant 10ᵉ de Serie A avec 7 points d’avance sur la zone de relégation, affiche une forme en dents de scie cette saison. Après une phase compliquée, l’équipe de Roberto D’Aversa a redressé la barre, ne concédant qu’une défaite sur ses 5 derniers matchs (2 victoires, 2 nuls). Récemment, Empoli a impressionné en battant le Hellas Vérone (1-4) et en éliminant la Fiorentina en Coupe d’Italie aux tirs au but. Cependant, les absences restent nombreuses : Ebuehi, Haas, Fazzini, Grassi, Zurkowski, Brancolini et Sazonov manqueront à l’appel, et l’attaquant Pellegri (3 buts) est out pour la saison. En attaque, Colombo (3 buts), Esposito (4 buts) et Cacace (1 but, 2 passes), tous buteurs lors de leur dernière victoire, porteront les espoirs. Avec des absences et une attaque correcte mais limitée, le match pourrait s’avérer peu prolifique en buts.

Le Torino traverse une période difficile et se présente en méforme pour cette rencontre. Actuellement 12ᵉ de Serie A, l’équipe piémontaise reste sur une seule victoire en 10 matchs, avec 7 défaites et 2 nuls, dont un 0-0 décevant contre le Genoa le week-end dernier. Les absences majeures de Zapata (3 buts en 7 matchs, forfait pour la saison), Ilic et d’autres cadres comme Schuurs et Savva affaiblissent encore davantage un effectif qui peine déjà offensivement. Avec seulement un but marqué lors des six dernières journées, le Torino pourrait souffrir face à un adversaire en meilleure dynamique, dans un match qui s’annonce fermé et potentiellement pauvre en buts, au désavantage des Granata.

