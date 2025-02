L'Atalanta et Lookman détruisent Empoli

Empoli 0 – 5 Atalanta

Buts : Gyasi (CSC 27e), Retegui (33e), Lookman (43e, 55e), Zappacosta (74e) pour les Bergamasques

Tout est bien qui fini bien.

Cinq jours après leur élimination face à Bruges et les déclarations fracassantes de Gian Piero Gasperini à l’encontre d’Ademola Lookman, l’Atalanta s’est déplacé sur la pelouse d’Empoli pour tenter de repartir de l’avant en championnat. Une victoire précieuse acquise avec l’art et la manière et auquel le ballon d’or africain 2024 n’aura pas été étranger.

Une manita et ça repart

Les protégés de Gasperini n’ont pas attendu trop longtemps pour digérer leur élimination précoce en Ligue des champions. Si c’est le malheureux attaquant des Azzuri, Emmanuel Gyasi, qui a permis aux Bergamasques d’ouvrir le score (0-1, 27e), la Dea n’en est pas restée là.

C’est d’abord Mateo Retegui qui est venu inscrire le but du break (0-2, 33e) avant que le show Lookman ne commence. L’attaquant star des Super Eagles a inscrit en toute quiétude un doublé, un premier but juste avant la pause (0-3, 43e) et le second juste après (0-4, 55e), preuve que les critiques et les échanges tendus avec son entraîneur plus tôt dans la semaine ne l’ont pas vraiment déstabilisé et suffisant pour repartir avec le trophée d’homme du match.

🚨🇳🇬 ADEMOLA LOOKMAN WITH A GREAT FINISH FOR ATALANTA! ✨pic.twitter.com/daVOGMmDOn — Tekkers Foot (@tekkersfoot) February 23, 2025

Et c’est Davide Zappacosta qui a conclu la symphonie offensive bergamasque sur la superbe ouverture de Mario Pašalić (0-5, 74e). Une performance qui permet à la Dea de consolider sa troisième place et même de revenir à une petite unité de Naples, défait plus tôt dans l’après-midi par Côme (2-1).

Suffisant pour enterrer la hache de guerre ?

