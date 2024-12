Serie A : Le leader bergamasque arrache une nouvelle victoire à Empoli

Atalanta 3-2 Empoli

Buts : De Ketelaere (34e & 86e) & Lookman (45e+1) pour l’Atalanta // Colombo (13e) & Esposito (57e SP) pour Empoli

Si ça, ça n’est pas un parcours de champion…

Un pion tardif de Charles De Ketelaere (86e), synonyme de doublé pour lui et de victoire pour l’Atalanta Bergame face à Empoli (3-2), permet à la Dea de prendre les trois points pour la onzième fois de rang en Serie A, ce dimanche. Les coéquipiers du Ballon d’or africain Ademola Lookman, lui aussi buteur juste avant la pause, confortent donc leur place de leader de Serie A (40 points), deux unités devant le Napoli (38) et six devant l’Inter (34)… qui compte deux rencontres de moins.

Et si c’était l’Italie, le championnat à suivre cette saison ?