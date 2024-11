Pronostic Lecce Empoli : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Empoli va chercher un résultat à Lecce

La 12e journée de Serie A débute avec une affiche intéressant la lutte pour le maintien : Lecce – Empoli. En effet, les Lupi sont actuellement en dernière position du classement avec 8 points récoltés. Malgré cette place de lanterne rouge, la bande à Gotti conserve ses chances puisqu’elle accuse seulement 1 point de retard sur le premier non relégable. Lecce avait connu une entame convenable en s’imposant face à Cagliari et en signant deux nuls contre le Torino et Parme. La suite fut en revanche plus délicate pour les Lupi qui se sont seulement imposés à une seule reprise lors des 6 dernières journées, face au Hellas Vérone lors de son dernier match à domicile (1-0). Le week-end dernier, les hommes de Gotti se sont inclinés sur la pelouse de Bologne (1-0) en encaissant un but à 5 minutes de la fin.

En face, Empoli a eu chaud l’an passé sauvant sa place lors de l’ultime journée. Pour ne pas revivre une telle saison, le club toscan a décidé de bien débuter cet exercice. Actuellement, la formation dirigée par D’Aversa se trouve au milieu de tableau à la 11e place avec 14 points au compteur. Ce vendredi, les partenaires de De Sciglio se déplacent avec l’ambition de garder à l’écart un adversaire direct pour le maintien. Lors des dernières journées, Empoli a connu quelques défaites mais qui sont à associer à l’adversité puisqu’elles l’ont été contre la Lazio, Naples et l’Inter, que des équipes du Top 5. Le week-end dernier, la formation toscane est repartie de l’avant en dominant Côme (1-0) grâce à l’ancien monégasque Pellegri. En forme dans cette entame de saison, Empoli semble en mesure de ramener au moins le nul de son déplacement à Lecce.

