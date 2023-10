Pronostic Empoli Atalanta : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Empoli accroche l’Atalanta

L’an passé, Empoli n’a pas connu le moindre problème pour se maintenir. Ce début de saison a été nettement plus compliqué pour le club toscan, mais on constate que les partenaires de Caputo se sont bien repris lors des dernières semaines. Tout d’abord victorieuse de la Salernitana (1-0), la formation toscane a ensuite perdu à Bologne (3-0) avant de partager les points avec l’Udinese dans le Frioul (0-0). Le week-end dernier, Empoli a marqué les esprits en s’imposant avec brio lors du derby toscan face à la Fiorentina (0-2) à Florence, grâce à l’expérimenté Caputo et à Gyasi. À la suite de cette victoire, le club est sorti de la zone rouge pour remonter à la 17e place. Ce lundi, les hommes d’Andreazzoli font face à un nouveau challenge avec la réception de l’Atalanta.

De son côté, l’Atalanta a connu quelques belles années avec un quart de finale de Ligue des champions face au PSG. Après avoir assuré l’essentiel avec une place européenne, la Dea veut tenter de se mêler à la course aux places qualificatives à la Ligue des champions. Actuellement, la formation bergamasque se trouve en 6e position avec 1 seul point de retard sur la 4e place occupée par le Napoli. Lors des dernières journées de Serie A, la Dea a été tenue en échec par la Juventus (0-0) avant de s’incliner contre la Lazio (3-2). Le week-end dernier, les Bergamasques ont repris leur marche en avant en dominant le Genoa (2-0). En milieu de semaine, l’Atalanta était engagée en Ligue Europa où elle a été tenue en échec par le Sturm Graz (2-2), malgré le doublé de Luis Muriel. En regain de forme, Empoli pourrait profiter de la fatigue de l’Atalanta pour accrocher au moins un nul.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

