Pronostic Dortmund PSG : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue des champions (+100€ de bonus offerts en CASH)

Envie de parier sur l’affiche de ce mercredi soir en Ligue des champions ? Un bonus de 100€ en CASH vous attend chez PMU Sport, le seul site à vous offrir un tel Bonus sans pression !

100€ offerts en CASH pour parier sur Dortmund – PSG !

PMU Sport vous offre 100€ de bonus EN CASH sur votre 1er pari pour l’énorme match retour que tout le monde attend !

Ce qui veut dire que si votre 1er pari de 100€ est perdu, vous êtes remboursé de 100€ en ARGENT RÉEL et vous pouvez même retirer vos 100€ directement sur votre compte bancaire si vous le souhaitez !

C’est un bonus exceptionnel puisqu’en principe vous obtenez votre remboursement en paris gratuits, et non en CASH comme chez PMU.

Cliquez ici ou sur l’image ci-dessous pour vous inscrire chez PMU et profiter de 100€ en CASH.

Nos pronostics Dortmund PSG

► Le pari « Match nul ou victoire PSG et Plus de 2,5 buts » est coté à 2,15 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 215€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Victoire PSG » est coté à 2,40 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 240€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Le pari « Mbappé buteur » est coté à 1,75 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 175€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

Dortmund veut saisir sa chance

Le Borussia Dortmund retrouve le Paris Saint-Germain qu’il avait déjà croisé sur son parcours lors de la phase de poules. Lors de ces matchs, le club allemand s’était incliné au Parc des Princes (2-0) avant de signer un nul à domicile (1-1). Toutefois, c’est le BvB qui avait fini premier de cette poule, bénéficiant d’un 8e retour à domicile. Lors de son opposition face au PSV, le club allemand a justement fait la différence au Signal Iduna Park (2-0, après un 1-1 à Eindhoven). Ensuite, les hommes de Terzić ont souffert lors du quart aller contre l’Atlético de Madrid, ramenant seulement une courte défaite, non représentative de la domination des Colchoneros (2-1). Le retour fut assez similaire, puisque l’Atlético a eu d’énormes opportunités, mais s’est montré trop inefficace dans le dernier geste. De son côté, le BvB, poussé par son Mur, est parvenu à faire la différence pour accrocher cette place dans le dernier carré au terme d’une rencontre totalement folle (4-2). 5es en championnat, les Marsupiaux sont en ballottage défavorable pour décrocher une place en Ligue des champions. En effet, après leur nul contre le Bayer Leverkusen, les partenaires de Reus se sont inclinés sur la pelouse du 4e, Leipzig (4-1), et ont vu le top 4 s’éloigner.

Le PSG a haussé le ton

Alors que les objectifs semblaient avoir été revus à la baisse l’été dernier, le Paris Saint-Germain est parvenu à se hisser dans le dernier carré européen. Le club de la capitale a d’ailleurs eu de la réussite pour finir en 2e position de son groupe derrière donc le Borussia Dortmund. En 8es de finale, les Parisiens ont été épargnés par le tirage en tombant sur la Real Sociedad. Après une première période délicate à domicile face aux Basques, la bande de Luis Enrique a contrôlé la double opposition pour décrocher une qualif méritée (4-1 en cumulé). Tombé sur une nouvelle équipe espagnole en quart, le PSG s’est incliné à domicile face au Barça, en montrant quelques largesses sur le plan défensif (1-2). Au retour, le club français s’est fait surprendre par la formation catalane sur un contre. Sans s’affoler, le PSG est resté dans son match et a profité de l’exclusion d’Araujo pour renverser le scénario du match (4-1) et décrocher une place en demi-finales. En plus de cet excellent parcours en C1, le club de la capitale vient d’être déclaré champion de Ligue 1 à la suite de son nul contre Le Havre (3-3) où Luis Enrique avait fait tourner son effectif. De plus, Paris disputera aussi la finale de la Coupe de France face à Lyon. Pour une première saison, Luis Enrique a redonné de l’allant à un PSG ronronnant depuis quelques saisons.

Paris avec son XI type, Dortmund sans Haller et d’autres ?

Terzić sait qu’il ne pourra pas compter sur son champion d’Afrique, Sébastien Haller, blessé. Le Croate a des incertitudes également pour Hummels, sorti blessé le week-end dernier, et pour Malen incertain. Pour affronter le PSG, le BvB peut compter sur un côté gauche tout neuf avec les arrivées lors du mercato hivernal de Maatsen et Sancho. À l’image de leur club, ces deux éléments sont très performants sur le plan offensif et doivent en revanche se montrer plus vigilants défensivement. Sur le front de l’attaque, Füllkrug devrait être titularisé. Si Hümmels devait manquer ce match, il devrait être suppléé par Süle.

En face, le Paris Saint-Germain déplore les absences de Rico et Kimpembe, qui n’ont pas joué le moindre match cette saison. Pour le reste, Luis Enrique peut compter sur la totalité de son groupe. Donnarumma devrait démarrer dans les cages, derrière une charnière Marquinhos – Hernandez et les ailes couvertes par Hakimi et Nuno Mendes. Au milieu de terrain, le coach espagnol apprécie la complémentarité de Vitinha, Ruiz et Zaïre-Emery. L’attaque parisienne ne manquera pas de vitesse, puisque l’on retrouvera, autour de Mbappé, Dembélé, de plus en plus décisif, et Barcola, en pleine confiance. Sur le banc, Luis Enrique dispose de solutions avec l’expérience d’Asensio, la technique de Lee, l’activité d’Ugarte ou l’efficacité de Ramos.

Les compos probables pour Borussia Dortmund – PSG:

Dortmund : Köbel – Ryerson, Hummels (ou Süle), Schlotterbeck, Maatsen – Can, Sabitzer – Sancho, Nmecha (ou Brandt), Adeyemi – Füllkrug.

PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz – Dembélé, Mbappé, Barcola.

Paris confirme à Dortmund

Depuis leur opposition en phase de groupes, Paris semble être l’équipe qui a le plus progressé avec un style de jeu bien établi. Toutefois, le club de la capitale doit se méfier de cette rencontre, car devant son Mur jaune, le Borussia peut prendre feu avec ses excellents joueurs offensifs. Cette opposition devrait nous offrir des buts entre deux équipes tournées vers l’attaque. Avec la vitesse des attaquants parisiens et les percussions allemandes, la solidité défensive pourrait être la clé de cette rencontre. À ce niveau, le PSG, malgré quelques largesses, semble un peu plus armé que son adversaire, ce qui devrait lui permettre d’accrocher un résultat en Allemagne.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Borussia Dortmund PSG encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs