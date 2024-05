Pronostic Manchester United Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Arsenal enfonce Manchester United

Auteur d’une bonne saison l’an passé, Manchester United vit un exercice diamétralement opposé. En effet, les Red Devils ont été rapidement sortis de la Ligue des Champions, en dernière place, ce qui a mis un coup d’arrêt total à leur aventure européenne. Sur la scène nationale, le club mancunien se trouve en 8e position avec 3 points de retard sur la 6e place qui permet de disputer une compétition européenne. Lors des 7 dernières journées de championnat, United ne s’est imposé qu’une seule fois et cela face à la lanterne rouge, Sheffield United (4-2). Le week-end dernier, les partenaires de Dalot ont coulé à Selhurst Park face à Crystal Palace (4-0). Passé au travers, United doit se reprendre s’il veut disputer une compétition européenne. Dernièrement, les Red Devils se sont imposés difficilement face à Coventry pour décrocher une place en finale de la FA Cup. Dans cette dernière ligne droite, Man U est décimé avec de nombreuses absences notamment sur le plan défensif, puisque les Martinez, Varane, Shaw, Maguire, Lindelof ou Kambwala sont tous sur le flanc.

En face, Arsenal est en course pour le titre et n’a pas d’autre choix que de s’imposer pour conserver ses chances. Actuellement, les Gunners sont en première position avec 1 point d’avance sur Man City. Cependant, le club londonien compte un match disputé de plus que les Skyblues. Depuis sa défaite à domicile face à Villa, la bande à Arteta s’est reprise en s’imposant face à Wolverhampton (0-2), Chelsea (5-0), Tottenham (2-3) et contre Bournemouth (3-0) le week-end dernier. Pour mettre la pression sur City, Arteta compte sur les Saka, Trossard, Rice, Martinelli ou Jesus. Critiqué à ses débuts, Kai Havertz a conquis le cœur de ses supporters en enchaînant les grandes prestations. Idem pour Rice qui affiche 8 passes décisives en PL cette saison. En forme, Arsenal devrait tranquillement s’imposer face à une équipe de Manchester United en grande difficulté.

