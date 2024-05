Arsenal fait le minimum à Old Trafford et maintient la pression sur City

Loin du spectacle qu'il nous a offert toute l'année, Arsenal s'est imposé sur la plus petite des marges contre Manchester United (0-1) et repart d'Old Trafford avec trois points cruciaux dans la course au titre. Un sacre qui se jouera donc lors de l'ultime journée de Premier League.

Manchester United 0-1 Arsenal

But : Trossard (20e) pour les Gunners

Les dés semblaient pipés d’avance. Privés de nombreux titulaires (Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Lisandro Martínez, Harry Maguire…), Manchester United était donné largement perdant face à la machine Arsenal, ce dimanche après-midi à Old Trafford, une terre pourtant historiquement hostile aux Gunners. Et si ces derniers ont livré une prestation bien terne offensivement, ils ont une nouvelle fois montré leur force défensive – la meilleure d’Angleterre, du moins avant cette journée – pour battre leur rivaux (0-1) et maintenir sous pression Manchester City, prévenu que le moindre faux pas lors de ses deux derniers matchs de championnat sera puni par la bande de Mikel Arteta. Alors que les autres grands championnats ont déjà rendu leur verdict, le suspense reste total outre-Manche.

Casemiro, pari perdant

Les Gunners, habillés dans leur 4-3-3 habituel, testent la solidité – ou plutôt la fébrilité – défensive des Mancuniens dès les premiers instants, avec un corner dangereux de Declan Rice puis une tentative de Bukayo Saka qui ne donnent rien. Réponses timides de MU : deux frappes, signées Rasmus Højlund (5e) et Diogo Dalot (14e). Arsenal ne montre pas son meilleur visage et se fait même une frayeur sur une mésentente entre Rice et David Raya (10e), mais exploite à merveille la première erreur de la défense adverse : une mauvaise relance d’André Onana, un ballon récupéré par les Cannoniers, un décalage de Ben White pour Kai Havertz couvert par un Casemiro complètement perdu sur le terrain (à cause de son repositionnement en défense centrale pour combler les absences à ce poste) et piégé par le déplacement de Leandro Trossard sur le centre de Havertz (0-1, 20e). Le douzième pion en Premier League pour le Belge cette saison, et une prise de pouvoir logique pour des Gunners qui n’ont même pas à forcer leur talent. Alejandro Garnacho tente de secouer Old Trafford avant la pause (43e), mais Raya veille au grain et boxe le centre puissant de l’Argentin.

Arsenal veut y croire jusqu’au bout

L’absence de Fernandes – suspendu – se fait énormément sentir en seconde période, lorsque Arsenal décide étrangement de reculer et laisser le cuir à son adversaires. Un choix payant tant MU se montre inefficace, voire inoffensif sans son meneur de jeu portugais. La première frappe cadrée des joueurs d’Erik ten Hag intervient après l’heure de jeu sur une tentative lointaine de Casemiro (68e), imité quelques instants plus tard par Antony (73e). Trop peu pour empêcher le 18e clean sheet cette saison pour les Gunners, qui se décident même à montrer les crocs en fin de rencontre, obligeant Onana à s’employer pour garder son navire à flot (64e, 79e, 83e). Et voilà trois points supplémentaires pour Arsenal, qui reprend ainsi les commandes d’une Premier League dont le verdict sera connu lors de la dernière journée, comme en 2012, 2014, 2019 et 2022. Le champion fut à chaque fois le même : Manchester City. Vingt ans après les Invincibles, Arsenal va-t-il enfin repouvoir soulever le trophée de Premier League ? Rendez-vous dimanche prochain à 17 heures.

MU (4-2-3-1) : Onana – Wan-Bissaka (Forson, 87e), Casemiro, Evans (Kambwala, 75e), Dalot – Mainoo, Amrabat (Eriksen, 87e) – Diallo (Antony, 70e), McTominay, Garnacho – Højlund (Wheatley, 88e). Entraîneur : Erik ten Hag.

Arsenal (4-3-3) : Raya – White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu – Ødegaard (Jorginho, 90e+3), Partey (Kiwior, 90e+3), Rice – Saka (Jesus, 82e), Havertz, Trossard (Martinelli, 66e). Entraîneur : Mikel Arteta.