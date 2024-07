Manchester United en passe d'attirer Joshua Zirkzee dans ses filets

Ineos prêt à sortir le chéquier.

Les contours du Manchester United 2024-2025 commencent à prendre forme. Erik ten Hag sera bel et bien sur le banc mancunien, et il devrait avoir de nouveaux joueurs sous la main. La prochaine recrue pourrait d’ailleurs arriver très rapidement, selon les informations de The Athletic, puisque les Red Devils ont trouvé un accord avec Joshua Zirkzee, très courtisé lors de ce mercato estival après avoir fait le bonheur de Thiago Motta à Bologne. Reste désormais à trouver un deal entre les deux clubs, alors que le joueur dispose d’une clause libératoire estimée à 40 millions d’euros, mais que Manchester cherche à réduire le montant. Les Mancuniens sont en tout cas confiants pour boucler l’affaire à la fin de l’Euro, Zirkzee y étant actuellement avec les Pays-Bas. Parmi les autres pistes lancées par United, celle menant à Matthijs de Ligt est aussi chaude, et Leny Yoro serait aussi sur la liste des joueurs suivis.

Pas simple de remplacer Raphaël Varane.

L’UEFA donne son feu vert à Nice et Gérone