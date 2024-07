Van de Beek annonce son départ de Manchester United

Manchester United perd un Diable orange.

Donny van de Beek a officialisé son départ du club mancunien ce mercredi sur son compte Instagram, après avoir passé les six derniers mois en prêt à Francfort. Annoncé avec insistance du côté de Gérone par plusieurs médias dont Relevo, il était sous contrat avec les Red Devils jusqu’en juin 2025. Dans un long message, l’international néerlandais – absent de l’Euro avec les Oranje – a tenu à remercier, au nom de sa famille, le club et ses supporters quatre ans après son arrivée. « Aujourd’hui est un jour mémorable, puisque mon aventure au club touche à sa fin. Je souhaite tous vous remercier pour votre soutien à travers les saisons, écrit le milieu de 27 ans. Dès que nous sommes arrivés à Manchester United, nous nous sommes sentis extrêmement accueillis et nous vous en sommes reconnaissants. Merci à tout le monde au club de nous avoir fait nous sentir comme à la saison. Un merci à tous les fans qui ont rendu ces années inoubliables. En dehors du football, la naissance de nos deux enfants ici renforce le fait que Manchester aura toujours une place spéciale dans nos cœurs. Bonne chance à tous, on se reverra. »

Formé à l’Ajax, Donny van de Beek avait fait partie de l’épopée amstellodamoise jusqu’en demi-finales de Ligue des champions en 2019. Il s’était ensuite engagé avec Manchester United lors du mercato estival 2020, sans jamais réellement s’imposer, portant les couleurs rouges seulement 62 fois, pour 2 petits buts. En manque de temps de jeu, il n’avait pas non plus été verni par les blessures. Après une saison 2021-2022 en prêt à Everton, il s’était notamment gravement blessé au genou en janvier 2023 et avait dû déclarer forfait jusqu’à la fin de la saison.

Un Néerlandais qui part en Espagne en juillet, rien de choquant.

