Le bel échange entre Iličić et Rice pendant Angleterre-Slovénie

Il n’était pas si moche que ça, finalement, cet Angleterre-Slovénie.

Quelques minutes après la qualif historique de la Slovénie pour les huitièmes de finale, mardi soir grâce à son nul contre l’Angleterre (0-0), Josip Iličić est passé au micro de Sky Italia, lui qui fête son retour en sélection à l’occasion de cet Euro, après avoir disparu des radars pour soigner une dépression. Interrogé au sujet de son émouvante histoire, « une source d’inspiration pour tous » selon le journaliste face à lui, l’ancien joueur de l’Atalanta (aujourd’hui au NK Maribor) a raconté une très belle scène ayant eu lieu pendant le match.

Josip Ilicic: “Declan Rice told me he respects my story a lot” 🫡#Euro2024 pic.twitter.com/Qdr0Fdmr0i

— Uncle Sharma 🎙️ ⭐️⭐️ (@RSharmzz) June 26, 2024