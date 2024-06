Pronostic Angleterre Slovénie : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro 2024

Suite de la 3e et dernière journée de la phase de poules de l’Euro 2024 ce mardi avec notamment l’épilogue du groupe C. On vous donne nos pronostics Angleterre Slovénie et 15€ offerts chez ParionsSport sans avoir à déposer de l’argent !

15€ offerts sans dépôt + 85€ de bonus en misant sur Angleterre Slovénie !

ParionsSport vous offre en EXCLU un super BONUS en ce moment :

15€ de bonus sans avoir à déposer d’argent

+ forcément 85€ de bonus sur votre 1er pari après dépôt.

Utilisez le code SOFOOT15 pour obtenir ce BONUS EXCEPTIONNEL !

Cliquez sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour en profiter.

Pronostics Angleterre Slovénie : sur quoi jouer vos 15€ ?

Étant donné qu’il s’agit d’un pari gratuit de 15€ sans pression, vous pouvez par exemple tenter un coup, en misant sur une grosse cote (par exemple un score exact).

► Le pari « Score exact : Angleterre gagne 1-0 » est coté à 5,30 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari après dépôt (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à 15€ SANS DÉPÔT en entrant le code promotionnel SOFOOT15.

Nos pronostics Angleterre Slovénie

► Le pari « Victoire Angleterre » est coté à 1,35 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari après dépôt (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

► Le pari « Victoire Angleterre sans prendre de but » est coté à 1,72 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari après dépôt (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

► Le pari « Kane buteur » est coté à 2,05 chez ParionsSport En Ligne qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 15€ SANS DÉPÔT + 85€ sur votre 1er pari après dépôt (PEU IMPORTE que votre pari soit gagnant ou perdant).

► Profitez de 100€ de bonus chez ParionsSport (dont 15€ SANS DÉPÔT EXCLUSIF) :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

L’Angleterre hausse le ton

L’Angleterre est arrivée en Allemagne dans la peau d’un grand favori pour le titre. Souvent bien placée lors des derniers rendez-vous internationaux, la sélection des Three Lions dispose d’une génération dorée symbolisée par Bellingham et Foden. Pour cette compétition, Southgate a même décidé de laisser des grands noms à la maison. Pour leur entrée en lice dans cet Euro, les Anglais ont fait le job pour s’imposer face à la Serbie grâce à l’inévitable Bellingham (1-0). Lors de cette rencontre, les partenaires de Kane ont semblé se contenter de ce score et ont ensuite reculé, laissant le ballon à leurs adversaires. Si ce choix n’a pas été marquant face à la Serbie, il le fut contre le Danemark. En effet, les Anglais ont profité d’un excellent travail de Walker et d’un service heureux vers Kane pour ouvrir le score. Ensuite, les Anglais se sont recroquevillés et ont logiquement encaissé l’égalisation danoise (1-1). Finalement, l’Angleterre peut s’estimer heureuse de ce point car le Danemark a laissé une bien meilleure image. À l’issue de cette performance, le sélectionneur anglais s’est retrouvé au centre des critiques et ses déclarations lunaires d’après-match n’ont pas calmé les tabloïds britanniques.

Des raisons d’espérer pour la Slovénie

Sur le papier, la Slovénie était la plus modeste sélection de ce groupe. Après deux journées, les partenaires de Jan Oblak sont toujours invaincus et seraient même assurés de se qualifier pour les 8es de finale en cas de succès ce mardi. Sortie seconde de son groupe des éliminatoires dominé par le Danemark, la sélection slovène avait fini devant la Finlande ou l’Irlande du Nord. Arrivé en Allemagne sur une série de 5 matchs amicaux sans la moindre défaite, la bande de Matjaz Kek a lancé son Euro par un nul face au Danemark (1-1). Contre les Vikings, les Slovènes ont égalisé dans le dernier quart d’heure par Janza. Ensuite, face à la Serbie, la Slovénie a bien pensé accrocher une victoire grâce à une réalisation de Karnicnik, mais se sont fait rejoindre sur le gong par les Serbes (1-1). Avec deux points au compteur, les partenaires de Jan Oblak doivent s’imposer pour décrocher une place en 8e de finale.

Du changement chez les Anglais, du classique pour la Slovénie

Après sa piètre prestation face au Danemark, l’Angleterre doit se reprendre. Southgate devrait apporter quelques changements dans son XI et notamment le remplacement de Trent Alexander-Arnold, pas spécialement à l’aise au milieu. Gallagher part favori pour lui succéder, à moins que Mainoo ne devance tout le monde. Malgré leurs performances décevantes, Kane, Foden ou Saka ne devraient pas être menacés, à moins que le sélectionneur anglais ne surprenne tout son monde, en alignant Gordon ou Bowen. Du côté de la Slovénie, le sélectionneur devrait s’appuyer sur le même XI que celui aligné depuis l’entame de cette compétition. On retrouvera évidemment Oblak, Šporar ou la pépite Šeško, qui ne s’est toujours pas mise en évidence. L’attaquant de Leipzig était fortement convoité par Arsenal lors du mercato. À noter que le Bordelais Vipotnik a disputé ses premières minutes face à la Serbie. Verbič, le joueur du Panathinaikos, devrait conserver son rôle de joker.

Les compositions probables pour cet Angleterre – Slovénie :

Angleterre : Pickford – Walker, Stones, Guehi, Trippier – Rice, Alexander-Arnold (ou Mainoo/Gallagher) – Saka (ou Bowen), Bellingham, Foden (ou Gordon) – Kane.

Slovénie : Oblak – Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza – Stojanović, Cerin, Elsnik, Mlakar (ou Verbič) – Šporar, Šeško.

Les Three Lions retrouvent du mordant

Certainement touchés par les critiques venus d’outre-Manche, les Anglais devraient hausser le ton pour ce dernier match face à la Slovénie. Gareth Southagte semble perdu par l’abondance de choix qui lui est offert. Déterminée à s’imposer dans cet Euro, l’Angleterre doit se remettre dans le bon sens. Si les résultats sont présents, les partenaires de Kane doivent proposer autre chose en matière de jeu. Les coups d’éclair de Bellingham, Saka ou Foden ne seront pas suffisants pour s’imposer face à des nations bien plus complètes. Ce mardi, les Anglais ne risquent pas grand-chose dans le cadre de la qualification pour les 8es de finale et vont vouloir se replacer dans l’optique du titre final.

55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur Angleterre Slovénie

Vous avez envie de parier sur cet Angleterre – Slovénie sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code SOFOOT15 ;

chez avec le code ; 10€ chez ZEbet avec le code SOFOOT10EURO ;

chez avec le code ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Angleterre Slovénie avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– Un 1er pari remboursé en bonus de 120€ avec Betclic

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le pronostic Angleterre Slovénie encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Le récap du jour : bal et masque !