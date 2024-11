On ouvre notre boutique de Noël le 12 décembre avec TrashTalk !

Notre boutique éphémère de Noël revient !

Vous étiez plus de 3500 l’année dernière à venir y trouver l’inspi et faire vos cadeaux de dernière minute. Combien cette année pour la deuxième édition de notre « Incroyable Pop Up Sport » ?

On ne change pas une formule qui gagne : maillots foot & NBA neufs et vintage, livres, coffrets surprises, mugs, cadres photos, t-shirts, affiches, gapettes, gourdes, calendriers 2025, bobs, casquettes, coques de téléphones, sweats, chaussettes, figurines, hoodies, bonnets, ballons, cartes, accessoires… Il y aura de tout. Pour toutes les bourses (de 5 euros à quelques centaines). Et pour tout le monde.

Petit passage à L'Incroyable Pop Up Sport @sofoot x @TrashTalk_fr Il y a même des maillots de Gibraltar, du Tibet et du Vatican 👀 pic.twitter.com/5CnwBPUaQS — FC Geopolitics (@FCGeopolitics) December 14, 2023

Foot et basket bien sûr, mais aussi running, cyclisme, tennis, rugby, sports US, olympiques et même la Fédération Française de la Lose avec tous ses sports dans la légende du sport français.

Alors, à vos agendas ! Infos importantes :

Dates – du jeudi 12 au dimanche 15 décembre 2025

Lieu – Galerie (29 rue du Sentier – Paris II) Horaires – Jeudi : 12h-20h30 // Vendredi : 12h-20h30 // Samedi : 10h-20h30 // Dimanche : 10h-19h

Et si vous ne voulez pas oublier, n’hésitez pas à vous inscrire à notre event Facebook !

