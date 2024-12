Le padel ou la revanche des footballeurs retraités

Pour trouver un peu de chaleur à Beauchamp, dans le Val-d’Oise, il ne fallait pas hésiter à pousser les portes du Padel Football Club. Coincé entre un restaurant chinois et un escape game, ce super complexe est – comme son nom l’indique – dédié à la discipline et aux amateurs de ballons ronds. À l’intérieur, les tables de marque se mettent tranquillement en place : le tournoi MK Best Padel Cup qui est organisé ce mercredi rassemble certains des plus grands champions, mais d’une autre discipline. Florent Sinama-Pongolle est le premier arrivé, à 10h30, alors que le rendez-vous était donné une heure plus tôt. « Je voulais arriver en premier parce que je n’avais pas pris le temps de déjeuner », se justifie l’ancien de Liverpool. On est loin de la rigueur imposée par des coachs comme Guardiola et Wenger, et pour cause : pour ces retraités (ou presque), c’est maintenant « à la cool ». Une fois le terrain reconnu, les bises claquées et les shorts enfilés, on pourrait s’attendre à voir tout le monde passer en mode compétition… Le before ressemble finalement déjà à un after entre buffet, rigolades et DJ.

Sylvain (Wiltord) serait mieux à commenter des matchs sur Canal ! Olivier Dacourt

Pourtant, certains ne sont pas venus juste pour rigoler et se mettent dans leur bulle. C’est le cas de Sylvain Wiltord, prof de padel à ses heures perdues, et son coéquipier Sidney Govou. La doublette du bel OL est une sorte de yin et de yang, avec d’un côté le calme Sid, et le bouillonnant Nino de l’autre. À proximité, les internationaux algériens Raïs M’Bolhi et Riyad Mahrez ne diraient pas non à une once de chaleur, mais se contentent du quotidien d’un artiste : la formule café-brioche. Ludovic Giuly, équipé de son magnifique sac à dos Louis Vuitton, est déjà prêt à en découdre jusqu’au moment où il découvre sa raquette bleue comme un ciel d’été. « J’aime bien, mais on dirait les couleurs de Marseille, bâtard », charrie l’ex-joueur de Monaco passé par le PSG.

Photo : Jérémie Baron

Favoris, flaque d’eau et engueulades

Les organisateurs procèdent à l’annonce des équipes. Parmi elles, le tandem Pirès-Abidal – ce dernier est aussi affûté que des joueurs sortant d’une préparation à la Juve –, désigné comme grand favori au titre, est l’équipe à battre. Si cette information a bien circulé, le briefing ne semble pas avoir été entendu de tous. « C’est combien de sets ? », demande Samir Nasri à son coéquipier, Mehdi Benatia, avant d’interpeller la table de marque : « Mais frérot, c’est pas des poules de trois, normalement ? » Un détail, une fois la première défaite concédée par le duo marseillais. « Ça glisse d’un côté, regarde, il y a une flaque d’eau là-bas, mais n’empêche que le premier match à froid, c’était compliqué, on est tombé contre peut-être l’une des deux meilleures paires du tournoi. » Pirès-Abidal, encore eux.

Sur le terrain voisin, c’est un OL-Roma digne des années 2000 en Ligue des champions qui se rejoue : Govou-Wiltord affrontent Olivier Dacourt et Vincent Candela. Wiltord, toujours aussi agité, a beau pousser son binôme à se surpasser, les Giallorossi maîtrisent leur sujet. Après quelques délibérations, la défaite finit par être acceptée par les Lyonnais, mais à présent, qui joue ? Parce qu’il y avait bien une poule de trois et eux en faisaient partie. « Dans le règlement, c’est le gagnant qui sort pour faire la finale des derniers, sinon il n’y a pas de suspense si vous gagnez votre deuxième match tout de suite », déclare Wiltord. Explication illogique pour Dacourt : « De toute façon, on a quand même gagné », dit-il avant que Wiltord lui réponde : « Non, t’as pas gagné encore ! » Et que Dacourt surenchérisse : « Bah si, on vous a tapés, vous êtes morts ! » En off, le consultant livre son analyse avec humour et second degré. « On n’a pas eu d’opposition ! Sylvain, il est nul, il serait mieux sur Canal en train de commenter des matchs de Ligue des champions qu’au padel ! » Loin de ces polémiques, tout baigne pour les équipes Mahrez-M’Bolhi, Chantôme-Sinama-Pongolle, Pirès-Abidal et Giuly-Cartman qui accèdent facilement aux quarts de finale.

Un jeu du chat et de la souris

C’est l’heure de la pause, deux chemins se présentent : les qualifiés préparent la phase à élimination directe et les autres profitent des festivités. Parfait pour Benatia, qui en profite pour passer deux ou trois coups de fil (avec Paul Pogba à l’autre bout du combiné ?). Il y a de la bonne bouffe (crêpes, burgers, petits fours), de la bonne musique, toujours pas de chauffage, mais c’est le bon moment pour comprendre la hype pour ce sport. Jérémy Ménez, officiellement retraité depuis moins de trois mois, explique : « C’est ludique, tu apprends assez facilement à jouer, ça se joue à quatre, c’est une bonne ambiance. » Pour les puristes qui ont besoin de plus de précision, Robert Pirès s’en occupe. « Premièrement, en Espagne, on dit “padèl” (et pas « paddle » comme la planche sans voile, NDLR). C’est ludique, convivial, tout le monde peut y jouer. C’est un sport qui est en nette progression en France », pose l’icône du FC Metz, avant de donner sa méthode pour réussir : « C’est une question de placement, juger où la balle va aller, c’est hyper important, surtout quand la balle tape les deux vitres, bien se positionner, c’est un jeu du chat et de la souris, et ce qu’on m’a appris en Espagne, c’est qu’il faut être hyper patient. » En coulisses, on nous avoue surtout que ce sport est moins exigeant que plein d’autres et permet à des anciens athlètes de se défouler sans se faire mal. Même ceux qui ont les articulations qui couinent.

Celles de Florent Sinama-Pongolle et de son pote Chantôme vont plutôt bien. En demi-finales face à Govou et Wiltord, ils n’ont pas eu de peine à briser les rêves de leurs adversaires. Les mêmes qui, plus tôt dans la journée, assuraient : « Ils ont eu un peu peur, mais on les attend pour la revanche. » Visiblement rancunier, le héros de l’Euro 2000 ne rate pas Dacourt, qui trébuche lors de l’autre demi-finale contre le binôme Pirès-Abidal. « Eh Dacourt, il faut que tu mettes de la bombe de froid ! » Fou rire des deux consultants. Cela n’empêchera pas les Romains d’atteindre la finale, de mettre fin à l’épopée de Chantôme et Sinama-Pongolle et de repartir en conquérants avec le trophée « acheté chez Gifi ». « La peur de gagner est un sentiment que les grands joueurs ne connaissent pas, ils viennent et ils gagnent », fanfaronne Dacourt. Les ventres peuvent être plus tendus, l’ambiance peut être plus détendue : la gagne ne quitte pas ces compétiteurs.

Photo : Jérémie Baron

