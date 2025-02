Monaco perd la bataille de l’ennui contre Benfica

Monaco 0-1 Benfica

But : Pavlidis (48e) pour le SLB

Expulsion : Al-Musrati (52e) à Monaco

Ce n’est pas aujourd’hui que l’AS Monaco pourra dire qu’elle a remporté un match contre Benfica (zéro victoire en trois rencontres avant ce mardi) et ce n’est pas cette saison que les deux clubs deviendront amis. Moins de trois mois après une défaite difficile à digérer en raison de plusieurs décisions arbitrales douteuses lors de la phase de poules (2-3), les Monégasques ont connu un nouveau revers (0-1) et une nouvelle soirée douloureuse, à Louis-II, à l’occasion de la première manche (ou de la deuxième) contre les Lisboètes sur la route des huitièmes de finale.

La sévérité arbitrale, mais aussi la tristesse monégasque

Tout ou presque s’est décidé après l’entracte, en moins de cinq minutes. Les hommes d’Adi Hütter ont d’abord dû s’en prendre à eux-mêmes, en constatant leurs largesses défensives. Thilo Kehrer venait pourtant de glisser un joli tacle dans les pieds du très clivant Álvaro Carreras, mais il n’a pu qu’assister à la fébrilité de Mohamed Salisu, au duel avec Vangélis Pavlídis, lancé sur orbite et clinique après s’être débarrassé du Ghanéen en calant un piqué parfait au-dessus de Radosław Majecki pour ouvrir le score (0-1, 48e).

Comme si ce n’était pas suffisamment glaçant, les Asémistes ont encore trouvé une bonne raison de maudire un arbitre, l’Italien Maurizio Mariani cette fois. Après un accrochage entre Breel Embolo et Carreras, l’homme au sifflet a fait du zèle en dégainant un second avertissement à Al-Musrati, coupable d’avoir protesté au loin (52e). Dur, très dur, pour des locaux encaissant un deuxième coup de marteau sur la caboche et pour Hütter, contraint de montrer la sortie à Mika Biereth pour lancer Soungoutou Magassa, afin de compenser l’expulsion très sévère de la recrue libyenne fraîchement arrivée en Principauté. L’association du Danois avec Embolo dans le 4-4-2 princier n’avait de toute manière rien donné (18 ballons touchés par le premier) et Monaco n’avait pas vraiment mis les ingrédients d’un match couperet de Ligue des champions jusqu’à l’expulsion.

Les spectateurs du stade Louis-II n’ont pas été gâtés par une rencontre pauvre en occasions, en intensité et en jeu tout court. Les Monégasques ont réclamé un penalty d’entrée, après une main retenant légèrement Embolo dans la surface (2e), mais ils ont eu toutes les peines du monde à se montrer dangereux. Aleksandr Golovin est resté très discret, laissant la situation la plus chaude à Maghnes Akliouche, dont la frappe n’a pas perturbé Anatoliy Trubin (9e). Il n’y a en vérité pas eu grand-chose à se mettre sous la dent en première période, Benfica gérant mal le coup après une erreur de Kehrer et Carreras trouvant la niche de Majecki (44e).

Vanderson et Zakaria suspendus au retour

Il ne pouvait pas y avoir de miracle en infériorité numérique quand tout avait déjà paru trop difficile à onze contre onze pour les Rouge et Blanc. Ils n’ont quasiment jamais espéré revenir, la tentative timide de Denis Zakaria ne pouvant pas trouver les filets de Trubin (82e). Dans un match toujours plus ennuyeux, Benfica a géré ses deux avantages, au tableau d’affichage et sur le terrain, même si Majecki a dû s’employer devant Pavlidis (62e) et Orkun Kökçü (75e). Même Ángel Di María, habituel bourreau des clubs français dans ces échéances hivernales (et double passeur en novembre ici même), n’était pas d’humeur, l’international argentin étant entré en jeu pour en ressortir moins de 20 minutes plus tard à cause d’un pépin aux ischios. Si ce n’est le fait de ne pas voir l’écart grimper, il faut creuser pour trouver du positif côté monégasque. L’ASM sera en plus privée de Vanderson et de Zakaria, tous les deux suspendus après une biscotte, la semaine prochaine. Ce serait une bonne idée, à l’Estadio de la Luz, de montrer un autre visage et, enfin, de gagner une bataille contre Benfica pour continuer l’aventure.

Monaco (4-4-2) : Majecki – Vanderson, Kehrer, Salisu, Diatta – Akliouche (Minamino, 68e), Zakaria, Al-Musrati, Golovin (Ben Seghir, 68e) – Embolo, Biereth (Magassa, 57e). Entraîneur : Adi Hütter.

Benfica (4-3-3) : Trubin – Araujo (Di María, 67e, (Cabral, 86e)), Silva, Otamendi, Carreras – Aursnes, Luis, Kökçü – Schjelderup (Zeki Amdouni, 78e), Pavlidis (Belotti, 78e), Aktürkoğlu. Entraîneur : Bruno Lage.

