Kehrer : « Tu es obligé de prendre des risques si tu veux gagner »

Que de regrets…

Monaco ne verra pas les huitièmes de finale de la Ligue des champions, où l’attendait le Barça ou Liverpool. L’ASM a été éliminée au terme d’un match fou sur la pelouse de Benfica ce mardi (3-3). Les joueurs d’Adi Hütter n’avaient pourtant rien à envier à leur adversaire. Ils ont d’ailleurs mené deux fois en deuxième période, sans jamais parvenir à tenir cet avantage, qui leur aurait offert une prolongation. « On est déçus, bien sûr. On a tout donné, à la fin ce n’était pas assez. Il nous manquait un but. Malheureusement, on sort ce soir, mais on sort avec la tête haute », a réagi Thilo Kehrer au micro de Canal+.

« On a eu beaucoup d’occasions, malheureusement il nous manquait un peu de chance, de sang froid aussi peut-être. En tout cas, on a fait un bon match, en équipe. On a tout laissé sur le terrain. Malheureusement, ce n’était pas assez », poursuit l’international allemand. L’ASM a aussi été trahie, comme souvent, par son inconstance défensive, symbolisée par la perte de balle de Wilfried Singo à 25 mètres du but sur l’ouverture du score, ou par le penalty concédé par Kehrer après un cafouillage. « Il y a des erreurs, mais de l’autre côté aussi, estime l’intéressé. C’est un match éliminatoire, tu es obligé de prendre des risques si tu veux gagner, surtout à l’extérieur, dans un stade comme ça. Si tu veux gagner par un ou deux buts d’écart, tu es obligé de prendre des risques. »

