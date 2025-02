Álvaro Carreras, le cauchemar de l’AS Monaco

Il y a sûrement peu de personnes interdites de mettre les pieds à Monaco, mais Álvaro Carreras pourrait figurer sur cette liste noire. En deux matchs de Ligue des champions face à l’ASM, le latéral gauche espagnol de Benfica s’est révélé le cauchemar de toute une Principauté. Deux fois, il aurait pu recevoir un carton rouge après une seconde biscotte. Mais deux fois, il s’en est sorti. La semaine dernière, il a même participé à l’expulsion de Moatasem Al-Musrati, qui se plaignait assez justement de la faute du Lisboète sur Breel Embolo. Il paraît tellement intouchable qu’il pourrait tenter n’importe quoi ce mardi lors du barrage retour, qu’il resterait tout de même sur le terrain grâce à la clémence de l’arbitre. Un héritage de sa formation au Real Madrid ?

Moqué par Cristiano Ronaldo

Né à Palma de Majorque, le joueur de 21 ans commence à tâter le ballon à Ferrol, en Galice, là où il a grandi. Le grand club du coin, le Deportivo La Corogne, met rapidement le grappin sur celui qui joue encore en attaque. « J’adorais marquer des buts. Il y a eu une saison au Racing Ferrol où j’en ai marqué plus de cent », s’était-il même vanté dans une interview pour Marca, en 2021. Une fois au Depor, il recule en position de latéral, où il doit apprendre à courir à reculons, ce qui n’est pas si inné que ça. Selon lui, c’est la qualité de son pied gauche qui fait de lui « un footballeur différent ». Sa patte gauche ne passe pas inaperçue de l’autre côté des Pyrénées, et c’est évidemment le Real Madrid qui s’attache les services du jeune Carreras, prêt à déménager à 600 kilomètres de chez lui pour pouvoir observer Marcelo, Sergio Ramos ou encore Raphaël Varane tous les jours à l’entraînement.

Il est impossible de ne pas progresser en marquant Cristiano Ronaldo, Juan Mata, Jadon Sancho, Marcus Rashford tous les jours à l’entraînement. Álvaro Carreras

Barré par la concurrence chez les Merengues, la figure de cette génération du Castilla prend ses cliques et ses claques direction la perfide Albion et sa météo capricieuse. « Je voulais venir en Angleterre pour améliorer ma défense et devenir un joueur complet. Et il est impossible de ne pas progresser en marquant Cristiano Ronaldo, Juan Mata, Jadon Sancho, Marcus Rashford tous les jours à l’entraînement », avait-il justifié au quotidien espagnol. Il fait ses classes avec les équipes de jeunes, est même nommé meilleur joueur U23 du club en 2022, et voit éclore une amitié avec Juan Mata et CR7 : « Cristiano se moque beaucoup de moi à cause de mes cheveux longs. L’autre jour, j’ai eu la chance d’être avec lui sur un petit jeu et il a marqué sur une passe de ma part. »

CARTON ROUGE POUR MONACO ! 🔴 Le deuxième carton jaune reçu par Al-Musrati pour "contestation" semble très sévère, non ? 🤔#ASMSLB | #UCL pic.twitter.com/oSh67cM7KQ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 12, 2025

Six mois avant le départ du Portugais, Carreras est prêté à Preston North End, où il effectue ses premiers pas avec les professionnels. La saison suivante, il monte de deux crans en étant mis à disposition de Grenade jusqu’en janvier 2024, puis de Benfica, qui a fait sauter son option d’achat, de seulement six millions d’euros, l’été dernier. Successeur d’Álex Grimaldo dans le couloir gauche benfiquiste, il est tout de suite devenu indispensable chez les Aigles. International espoirs, il n’a pas encore suffisamment fait ses preuves pour taper dans l’œil de Luis de la Fuente. En rejouant un mauvais tour aux Monégasques, condamnés à gagner au Portugal pour espérer passer en huitièmes de finale, l’Espagnol pourrait enfiler le maillot de la Roja fin mars, lors de la prochaine trêve internationale.

En Ligue des champions, un arbitrage défaillant