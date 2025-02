Adi Hütter ne comprend pas l’expulsion d’Al-Musrati contre Benfica

Il faudra alors redoubler d’efforts.

Battu 1-0 par Benfica mercredi soir lors du barrage aller de la Ligue des champions, Monaco a subi une décision arbitrale controversée et discutable. À la 52e minute, Moatasem Al-Musrati a été exclu après un second avertissement. Le tort du milieu de terrain libyen ? Avoir mollement demandé un jaune pour la faute grossière d’Álvaro Carreras (déjà averti) sur Breel Embolo. Une réaction ni excessive ni virulente, pourtant jugée suffisante pour écoper d’un second avertissement synonyme d’expulsion.

« Le carton rouge est vraiment dur à respecter »

En conférence de presse, Adi Hütter n’a pas caché son incompréhension : « L’avez-vous vu se diriger vers l’arbitre ? Je ne l’ai pas vu. Je ne l’ai pas vu se diriger vers l’arbitre. » Le technicien monégasque insiste : « Tout ce qu’il a dit, c’est qu’il aurait pu y avoir un carton jaune. Oui, ce sont les règles, nous devons les respecter. Mais il n’était pas agressif. C’est certain que nous faisons des erreurs, mais le carton rouge est vraiment dur à accepter. Je n’ai pas vu Musrati être agressif. L’avez-vous vu être agressif ? Moi non plus. »

La frustration évacuée, le coach autrichien a félicité ses joueurs qui se sont battus jusqu’au bout malgré les conditions : « On est responsables pour le 0-1, mais je dois complimenter mes joueurs pour avoir défendu le score à dix contre onze. On a tout fait pour changer le score et c’est ce que j’ai dit aux joueurs : il n’y a que 1-0. » Il se montrera finalement vaillant et optimiste : « Ce n’était pas un match facile, surtout après l’expulsion. Ça reste ouvert pour le match retour. »

Il faut s’attendre à ce que Carreras se balade toujours avec son collier d’immunité.

Monaco perd la bataille de l’ennui contre Benfica