Pepe toujours vivant, toujours debout

À 41 ans, Pepe est toujours titulaire avec le Portugal et il n’y a pas eu beaucoup de défenseurs centraux qui ont été meilleurs que lui durant cette phase de groupes de l’Euro 2024. Et certainement pas au sein de la Seleção où, derrière lui et Rúben Dias, la jeunesse a du mal à prendre le pouvoir.

6 décembre 2022. Buteur face à la Suisse en huitièmes de finale de la Coupe du monde, Pepe devient, à 39 ans et 283 jours, le plus vieux buteur en phase finale d’un Mondial. L’élimination quatre jours plus tard face au Maroc en quarts de finale devait être son dernier match avec la Seleção. C’est en tout cas ce que pensaient les médias et les supporters. Sauf que 18 mois plus tard, celui qui est devenu le plus vieux joueur à disputer un match d’un Euro est toujours là. Et pas pour faire de la figuration, puisque comme face à la Tchéquie ou la Turquie, Pepe sera bien titulaire lors du huitième de finale face à la Slovénie.

41 ans toujours plus fort

Sorti à 10 minutes du terme face à la Turquie, le score étant déjà acquis, Pepe a reçu une ovation de la part des milliers de fans portugais présents à Dortmund qui ont scandé le nom du défenseur central pendant de longues secondes. Il faut dire que pendant 80 minutes, celui qui dispute son 5e Euro a fait ce qu’il savait faire de mieux. À savoir remporter tous ses duels de la tête, annihiler toutes les offensives adverses grâce à son placement et son anticipation, récupérer des ballons et mettre le numéro 9 adverse dans sa poche. Et même s’il va moins vite qu’avant, son niveau ne semble pas totalement éloigné de celui qu’il avait lors de l’Euro 2016 où il a été l’un des meilleurs joueurs de la compétition. Si ce n’est le meilleur. Et ce, alors qu’il vient de fêter récemment son 41e anniversaire. Des performances qui sont dans la lignée de celles qu’il a effectuées avec Porto cette saison en devenant le plus vieux buteur en Ligue des champions.

« Le secret de ma longévité ? C’est la passion que j’ai pour le football. Je l’ai déjà dit plusieurs fois, c’est un immense privilège de pouvoir me lever et faire ce que j’aime le plus », a déclaré Pepe en conférence de presse ce week-end. Sauf que le Brésilien de naissance le sait, son corps n’est pas le même qu’il y a 8 ans. Alors il en prend soin : « Ils rigolent tous avec moi parce que je ne suis jamais bien loin des machines de froid, pour la récupération. Nos physiothérapeutes disent que je suis presque le propriétaire de ces machines. » Blessé lors du premier rassemblement de Roberto Martínez, celui qui est depuis ce lundi sans contrat n’a finalement joué qu’une rencontre lors des qualifications à l’Euro 2024. Pourtant, le technicien espagnol n’a pas hésité longtemps au moment d’intégrer le vétéran dans sa sélection : « Pepe a une grande importance dans le groupe. Il a joué deux matchs avec nous en mars et nous n’avons encaissé aucun but lorsqu’il était sur le terrain. Quand il est apte, c’est un joueur très important pour nous. »

L’après Pepe sera dur à gérer

Meilleure défense des qualifications (2 buts encaissés), le Portugal a donc cru le temps de quelques matchs qu’il était capable de vivre sans Pepe. Sauf que l’année 2024 a montré le contraire. Il y a d’abord eu ses deux matchs amicaux de mars face à la Suède (5-2) et… la Slovénie (0-2) lors desquels la Seleção a encaissé les deux buts une fois Pepe remplacé. Puis ces trois matchs de préparation face à la Finlande (4-2), la Croatie (1-2) et l’Irlande (3-0). Pepe n’en a joué qu’un. Le dernier, le seul clean sheet bien entendu. Ces derniers matchs ont fini de convaincre Roberto Martínez que sa charnière serait composée de Rúben Dias et de Pepe durant cet Euro. Et ce n’est pas le dernier match de groupe face à la Géorgie (0-2) qui va le faire changer d’avis. En souffrance face aux potes de Georges Mikautadze, Antonio Silva (20 ans) et Gonçalo Inácio (22 ans) – qui ont chacun joué 5 matchs durant les qualifs à l’Euro – ont montré qu’ils avaient encore du chemin pour arriver au niveau de Pepe. Et pas son niveau d’il y a 10 ans. Mais celui qu’il a en 2024 à 41 ans. Finalement, le plus dur pour le Portugal ne sera pas de gérer l’après Cristiano Ronaldo, mais l’après Pepe. Heureusement pour eux, il sera encore là en 2028.

