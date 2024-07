Les stats qui font entrer Diogo Costa dans l’histoire

Héroïque.

Élu homme du match après sa grande prestation lors de Portugal-Slovénie en huitièmes de finale (0-0, TAB 3-0), qui s’est étiré jusqu’au bout de la nuit lundi, Diogo Costa est entré dans l’histoire de l’Euro. Le portier de la Seleção est devenu le premier gardien de but à arrêter trois penaltys lors d’une séance de tirs au but dans cette compétition.

3 – Le Portugais Diogo Costa est le 1er gardien à arrêter 3 tirs au but lors d'une même séance à l'Euro et le 1er à n'encaisser aucun but lors d'une séance dans la compétition. Sauveur. #EURO2024 pic.twitter.com/7lLjhnlP7w

— OptaJean (@OptaJean) July 1, 2024