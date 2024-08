Roberto Martínez : « Le Portugal était l’équipe avec le plus de possession à l’Euro  »

Un modèle : Didier Deschamps.

Le sélectionneur du Portugal Roberto Martínez a donné sa première longue interview après l’Euro. L’Espagnol est revenu sur l’échec de sa sélection à l’Euro cet été, éliminée aux tirs au but en quarts de finale face à la France (3-5). « L’objectif était de jouer sept matchs, donc le bilan n’est pas positif, admet-il au média Zerozero. Il manquait cinq buts dans nos matchs. Nous avons créé des occasions et les statistiques le prouvent. Le Portugal était l’équipe avec le plus de possession, le plus de possession dans le dernier tiers. Cela montre la verticalité et l’intention. Nous avons tout essayé pour marquer. La finition n’était pas à la hauteur de nos attentes. »

Le Portugal avait planté cinq fois en cinq rencontres, restant muet lors de trois d’entre elles. Une petite remise en question, quand même ? « Ce n’était pas un problème tactique, assure-t-il. Nous avons très bien mis en pratique ce sur quoi nous avions travaillé. Nous avons progressé pendant le tournoi et le match contre la France a été notre meilleur. Nous étions préparés aux deux défis auxquels nous aurions pu faire face si nous avions réussi à passer. » Cela ne l’a pas empêché de dire que le Portugal travaille pour « gagner la Coupe du monde ».

Pour ce faire, il faudra marquer contre la Géorgie et la Slovénie.

