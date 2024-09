Cristiano Ronaldo aurait voulu prendre sa retraite à 30 ans

Moi, tu me parles pas d’âge.

Alors qu’il continue de porter la Seleção à 39 ans, Cristiano Ronaldo aurait initialement prévu d’arrêter sa arrière bien plus tôt. C’est en tout cas ce qu’a révélé Costinha, son ancien coéquipier en sélection, à ESPN Brasil :« Il a fait ses débuts contre le Kazakhstan en 2003. La seule chose que j’ai trouvée étrange à l’époque, c’est qu’il avait dit qu’il voulait arrêter le football à 30 ans, a raconté le milieu défensif, passé notamment par Monaco, l’Atlético Madrid et l’Atalanta Bergame. Il m’a dit: ‘Costa, je vais jouer jusqu’à 30 ans et ensuite je ferai quelque chose de différent’. Je me suis dit: ‘C’est très difficile que cela t’arrive’. Dix ans ont passé (depuis ses 30 ans) et il joue toujours aussi bien. »

Buteur à deux reprises avec le Portugal lors de cette trêve international, l’attaquant d’Al-Nassr semble bien décidé à faire durer le plaisir au moins jusqu’à la Coupe du monde 2026. Le meilleur buteur de l’histoire du Portugal avec 132 réalisations est revenu sur ce sujet en conférence de presse : « Le moment venu, je passerai à autre chose. (…) Ce ne sera pas une décision difficile à prendre. Si j’ai l’impression de ne plus rien apporter, je serai le premier à partir ». Muet lors de l’Euro 2024, où il a tout de même délivré une passe décisive, le quintuple ballon d’or n’avait marqué qu’un seul but lors de la Coupe du monde 2022, face au Ghana.

En même temps, comment lui dire adieu ?