Cristiano Ronaldo, premier à atteindre le milliard d’abonnés sur les réseaux sociaux

Le milliard en attendant les 1000 buts.

Même à l’autre bout du monde, Cristiano Ronaldo continue de faire parler de lui. Ce jeudi, le quintuple Ballon d’or portugais est entré dans l’histoire en devenant la première personne à atteindre le milliard d’abonnés en cumulé sur les réseaux sociaux. « Nous avons écrit l’histoire. 1 milliard d’abonnés, c’est plus qu’un simple chiffre, c’est un témoignage de notre passion, de notre dynamisme et de notre amour commun pour le jeu et au-delà », a-t-il écrit sur X.

L’engouement YouTube

Ce chiffre, l’ancien joueur de Manchester United, du Real Madrid et de la Juventus, ayant passé ce mois-ci la barre des 900 buts en carrière, le doit notamment au lancement canon de sa chaîne YouTube. Lancée le 22 août dernier, celle-ci compte déjà 60 millions d’abonnés, en plus de ses 639 millions sur Instagram, 170 sur Facebook et 113 sur X.

« Des rues de Madère aux plus grandes scènes du monde, j’ai toujours joué pour ma famille et pour vous, et aujourd’hui nous sommes un milliard. Ce voyage est notre voyage. Et ensemble, nous avons montré qu’il n’y a pas de limites à ce que nous pouvons réaliser. Le meilleur reste à venir et nous continuerons à pousser, à gagner et à écrire l’histoire ensemble », a poursuivi CR7.

Mégalo, évidemment.

Benzema ou Mbappé ? Cristiano Ronaldo donne une réponse surprenante