Al-Nassr retrouve le podium, CR7 soigne ses stats

Les 1 000 buts se rapprochent.

Al-Nassr s’est imposé sans trembler contre Al-Khoood ce vendredi (3-1). Le club de Riyad s’est facilité la vie en marquant trois fois en première période. Cristiano Ronaldo, opportuniste dans la surface, a ouvert les hostilités en faisant mouche d’une frappe du droit (4e). Son 27e but de la saison en club, et le 928e de sa carrière. Alors qu’il devrait prolonger d’ici peu, le Portugais peut aussi entrevoir la barre des 100 pions avec Al-Nassr (86 réalisations en 97 matchs). Sadio Mané (26e) et Jhon Durán (41e) ont ensuite marqué à leur tour. CR7 et sa bande récupèrent la troisième place puisque dans le même temps, Damac a fait chuter Al Qadisiya, crucifié par un penalty d’Habib Diallo à la 90e+11 (1-0).

Pour le titre en revanche, il faudra cavaler : Al-Ittihad compte 10 points d’avance.

Sous la menace de recevoir des coups de fouet, Cristiano Ronaldo ne se rendra pas en Iran