Stefano Pioli a trouvé son point de chute

Stefano Pioli va pouvoir mettre la mamma à l’abri.

Parti du Milan après quatre ans et demi sur le banc rossonero, le technicien italien quitte la Botte pour la première fois de sa carrière (de joueur et d’entraîneur). Et c’est pour la bonne cause : l’ex-pilote de Bologne, de la Lazio et de la Fiorentina file en Arabie saoudite, à Al-Nassr, pour prendre sous ses ordres une jolie colonie de vacances : Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, Houssem Aouar, Aymeric Laporte, Mohamed Simakan… Accueilli mercredi avec des fleurs – et certainement un très beau chèque –, Pioli a dirigé sa première séance d’entraînement dans la foulée.

ستيفانو بيولي .. في مقـر ناديه #النصر 💛 pic.twitter.com/W3fWP4gQ4V — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 18, 2024

C’est peut-être ce qu’il manquait à CR7 pour cocher le plus grand défi de sa carrière : la Saudi Pro League.

التدريـب الأول .. للسيـد ستيفانو بيولي 💛 pic.twitter.com/rKfgJ3VYtM — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 18, 2024

