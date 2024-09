Ronaldo critique (encore) le management de Ten Hag à Manchester United

Le grand amour.

Décidément, CR7 ne digère pas le traitement qu’il a reçu par Erik ten Hag à Manchester United. Dans une interview qui paraîtra demain en intégralité dans l’émission Rio Ferdinand Presents, le Portugais revient sur sa collaboration tumultueuse avec le coach néerlandais et sur les choix opérés par la direction depuis son (deuxième) passage dans le nord de l’Angleterre. « Manchester United, à mon avis, a besoin de tout reconstruire. L’entraîneur dit qu’ils ne peuvent pas se battre pour gagner le championnat et la Ligue des champions. Tu n’as pas le droit de dire ça en tant qu’entraîneur d’un tel club ! », peste la légende, rapporte l’inévitable Frabizio Romano sur son compte X.

🚨 Cristiano Ronaldo: “If Ten Hag listens to Ruud van Nistelrooy… maybe he can help”.

“He knows the club and the club should listen the guys who were there”.

“Rio, Roy Keane, Scholes, Gary Neville, Sir Alex Ferguson”.

“You cannot, you cannot rebuild a club without knowledge”. pic.twitter.com/qlSlwkLwwu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 11, 2024