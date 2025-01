Rúben Amorim parle de « pire équipe de l’histoire de Manchester United »

Mais qu’est-il venu faire ici ?

Atterri sur le banc de Manchester United en pleine saison et alors que les Red Devils enchaînaient les résultats médiocres, Rúben Amorim n’a pour l’instant rien changé. Pire, les performances de MU continuent d’être désastreuses depuis l’arrivée de l’ancien entraîneur du Sporting Portugal. En témoigne la nouvelle défaite du club contre Brighton & Hove Albion, lors de la 22e journée de Premier League.

Dans ce contexte, le coach semble (déjà) désemparé. À tel point que ses propos, tenus en conférence de presse à la suite du revers face aux Seagulls, ont choqué. Extraits : « Je ne vais pas changer ma façon d’envisager le jeu, je suis clair là-dessus. Les joueurs et les supporters vont souffrir, je suis vraiment désolé. Nous sommes peut-être la pire équipe de l’histoire de Manchester United, je dis cela pour que l’on prenne bien conscience de la situation dans laquelle on est et pour que l’on change tout ça. »

Pas sûr que la lucidité parvienne à le sortir de ce bourbier…

