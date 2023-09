Brighton submerge Manchester United

Manchester United 1-3 Brighton

Buts : Mejbri (73e) pour les Red Devils // Welbeck (20e), Groß (53e) et Pedro (71e) pour les Seagulls

Une nouvelle leçon donnée par Maître De Zerbi.

Sanctionnés comme des enfants, les Red Devils se sont fait gifler à domicile face à Brighton (1-3), ce samedi dans le cadre de la cinquième journée de Premier League. Malgré de nombreuses opportunités (14 tirs à 10), Manchester United a trop facilement cédé face à la force collective des Seagulls. C’est d’ailleurs un ancien de la maison – Danny Welbeck – qui ouvre le score sur un centre de Simon Adingra qu’Adam Lallana laisse intelligemment glisser entre ses jambes pour son compère d’attaque (0-1, 20e). La révolte est sonnée par Marcus Rashford, qui fracasse l’équerre de Jason Steele (34e) avant d’être rattrapé par la VAR pour un ballon jugé en dehors des limites du terrain pour quelques millimètres par la VAR sur le but égalisateur de Rasmus Højlund (40e).

Le 2ème but de Brighton face à Manchester United Lisandro Martinez qui se fait feinter sur le dribble de Pascal Groß #BHAMUN | #PremierLeague pic.twitter.com/bwWfVzHj15 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 16, 2023

Impuissants, les hommes d’Erik ten Hag craquent complètement en seconde période, sur deux actions collectives rondement menées et conclues par Pascal Groß (0-2, 53e) et João Pedro (0-3, 71e). Symbole des difficultés actuelles de cette équipe, le sursaut d’orgueil vient d’Hannibal Mejbri, gamin de 20 ans qui décoche une balle frappe à 20 mètres des buts pour réduire l’écart (1-3, 73e), mais pas pour sauver l’honneur, souillé une troisième fois en cinq journées, à quelques jours du premier match en Ligue des champions contre le Bayern Munich. D’autant que l’écart aurait pu être encore plus grand si André Onana n’avait pas sorti un miracle devant Ansu Fati (90e+3).

Les Seagulls, eux, continuent de planer avant de démarrer leur aventure européenne contre l’AEK Athènes.

MU (4-4-2) : Onana – Dalot, Lindelöf, Martínez (Wan-Bissaka, 85e), Reguilón (Garnacho, 85e) – Casemiro (Mejbri, 64e), McTominay (Pellistri, 86e), Eriksen, Fernandes – Højlund (Martial, 64e), Rashford. Entraîneur : Erik ten Hag.

Brighton (4-2-3-1) : Steele – Veltman, van Hecke, Dunk, Lamptey (Milner, 77e) – Groß, Dahoud (Gilmour, 77e) – Adingra (Ferguson, 85e), Lallana (Fati, 64e), Mitoma – Welbeck (Pedro, 64e). Entraîneur : Roberto De Zerbi.

