James Milner et Danny Welbeck prolongent avec Brighton

Lallana s’en va, les autres restent.

À 38 ans, James Milner poursuit l’aventure dans le sud de l’Angleterre et prolonge d’une saison avec Brighton, 10e de Premier League. « J’ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec les garçons lors d’une saison historique pour le club. Je suis très frustré d’avoir été blessé ces derniers mois, mais je travaille dur pour être prêt pour le début de la prochaine saison », a confié le milieu de terrain sur X. L’ancien de Liverpool, Manchester City, Aston Villa ou encore Newcastle, va disputer sa 22e saison en pro et tenter de dépasser le record du nombre de matches joués en Premier League, détenu par son Gareth Barry (653). Milner est actuellement deuxième ce classement avec 634 matchs joués.

Delighted to extend my stay @OfficialBHAFC, enjoyed playing with the boys in a historic season for the club. Very frustrated being injured for the past few months but working hard to be back ready for the start of next season and hungrier than ever to contribute to the success of… pic.twitter.com/kzOlHazPCw

— James Milner (@JamesMilner) May 14, 2024