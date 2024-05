Après quatre saisons à Brighton, Adam Lallana quitte les Seagulls

Une mouette s’envole vers d’autres horizons.

À 36 ans, l’ex-international anglais Adam Lallana a annoncé qu’il quitterait Brighton à l’issue de la saison. Le club a confirmé la décision du joueur dans un communiqué, précisant le choix de Lallana de se rapprocher de sa famille qui vit aujourd’hui du côté de Bournemouth, à deux et demie de route de Brighton. « J’ai discuté avec Roberto (De Zerbi) au cours des deux derniers mois. Il a exprimé son souhait que je reste et que je continue à jouer. Mais après avoir pris le temps de réfléchir et de voir où en est le club, et après avoir été éloigné de ma famille pendant les quatre dernières années, je pense que c’est le bon moment. », explique le joueur.

Thank you, Adam. 💙🤍 The midfielder will leave Albion at the end of the season. 🤝 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) May 13, 2024

L’entraîneur des Seagulls, Roberto De Zerbi a tenu à saluer la décision de son joueur : « Nous perdons un grand homme et un grand joueur. Il a été un acteur clé pour moi pendant mon séjour ici. » Le président du club a fait de même rappelant le rôle crucial que Lallana a eu dans la qualification au club en Ligue Europa cette année. Titulaire à 24 reprises cette saison, toutes compétitions confondues, l’ancien de Liverpool et Southampton quitte Brighton avec plus d’une centaine de matchs disputés en quatre ans. Déjà annoncé sur le départ à l’été 2023, Lallana était finalement resté un an de plus avec la possibilité d’avoir un double rôle de joueur et coach assistant aux côtés de De Zerbi.

Au moins un qui ne finira pas en Arabie Saoudite.