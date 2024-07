Brighton s’offre Yankuba Minteh

Un nouveau poussin dans le nid des Seagulls.

Convoité par Everton ou encore l’Olympique lyonnais, Yankuba Minteh évoluera finalement avec Brighton, où l’attend un contrat de cinq ans. Prêté à Feyenoord lors de la saison passée par Newcastle, l’ailier gambien de 19 ans s’est distingué en disputant 37 matchs, marquant 11 buts et offrants 6 passes décisives en toutes compétitions confondues. Les Magpies recevront pour ce transfert un chèque de plus de 39 millions d’euros selon The Athletic. pour un joueur qui n’a jamais joué de match officiel sous ses couleurs.

In case you missed the big news overnight… 😜 Yankuba Minteh is an Albion player! 💙🤍 pic.twitter.com/hA9HVaeHc6 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 1, 2024

Le chemin le plus court vers le Big Five.

