Nottingham Forest sort Brighton aux tirs au but

Brighton 0-0 (3-4 TAB) Nottingham Forest

Tout au bout du stress.

Au terme de 120 minutes jouées avec le frein à main par les deux équipes, c’est Nottingham Forest qui s’est imposé aux tirs au but dans un Amex Stadium dépité (0-0, 3-4 TAB). Les Reds iront donc à Wembley pour y disputer une demi-finale de FA Cup et tenter de poursuivre leur magnifique saison. Ils pourraient y croiser Crystal Palace, déjà qualifié, tandis que les deux dernières affiches de ces quarts auront lieu dimanche.

Matz Sels en héros

Les deux équipes se seront longuement ennuyées ensemble, cadrant bien peu de frappes. Dernier rempart des Seagulls, Bart Verbruggen brille tout de même devant Anthony Elanga ou Murillo. Et quand Elliot Anderson pense obtenir un penalty, la VAR indique que le tacle et le contact du coude de Kaoru Mitoma ne méritent pas une telle sanction. Le gardien décisif lors de la séance de tirs au but est finalement belge et porte le nom de Matz Sels. L’ancien Strasbourgeois se détend pour sortir la tentative de Jack Hinshelwood, puis reste bien sur ses appuis sur la mine de Diego Gómez, pas perturbé par l’échec entre-temps de Neco Williams.

Ils sont passés où, les cadors ?

