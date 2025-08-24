S’abonner au mag
Grealish brille pour ses débuts à domicile, pas de vainqueur entre les Européens Palace et Forest

JF
Et si Jack Grealish en avait encore sous la pédale ?

Pour sa première au Hill Dickinson Stadium, Everton ne s’est pas loupé, en l’emportant deux buts à rien face à Brighton (2-0), et les Toffees peuvent remercier leur recrue estivale, Jack Grealish ! Auteur de deux passes décisives, pour Iliman Ndiaye d’abord (1-0), puis pour James Garner, auteur d’une lourde frappe lointaine (2-0). Dans cette après-midi parfaite pour les locaux, Brighton pourra nourrir de nombreux regrets. D’abord parce que Kaoru Mitoma et Danny Welbeck ont chacun manqué une opportunité en or d’ouvrir le score, le premier tirant sur la barre et le second manquant l’immanquable, et ensuite parce que Matt O’Riley n’a pas su profiter de l’offrande involontaire de James Tarkowski juste avant la pause pour égaliser. En deuxième période, si les visiteurs ont poussé, c’est bien Everton qui a doublé la mise, avant que Welbeck, décidément pas en réussite, ne se loupe sur penalty. Une nouvelle fois diabolique avec sa gourde sur péno, Jordan Pickford a sorti la parade qu’il fallait au meilleur des moments et Everton décroche son premier succès de la saison pour pointer à la huitième place !

Sous les yeux de Thomas Tuchel, Crystal Palace et Nottingham Forest n’ont pas réussi à se départager dans un duel d’Européens (1-1). Si le début de match a été marqué par une énorme occasion pour Chris Wood, ce sont bien les Eagles qui ont imposé leur rythme en première période. Alors qu’ils ont accumulé les situations avec Jean-Philippe Mateta, Maxence Lacroix, Will Hughes ou encore Justin Devenny, c’est Ismaïla Sarr qui a débloqué la rencontre d’une demi-volée sur un bon centre de Daniel Muñoz, toujours aussi utile offensivement (1-1). Et alors que Marc Guéhi a touché du bois juste avant la pause, c’est bien Forest qui s’est réveillé au retour des vestiaires, grâce à Callum Hudons-Odoi, parfaitement servi en profondeur par la recrue Dan Ndoye (1-1). Ses acolytes Igor Jesus et Omari Hutchinson auraient eu aussi pu se montrer décisifs, mais le premier a fracassé le poteau de Palace, quand le second a manqué le cadre. À noter les premières minutes d’Arnaud Kalimuendo sous ses nouvelles couleurs. Forest est quatrième et Palace treizième.

  Everton 2-0 Brighton

Buts : Ndiaye (23e) et Garner (52e) pour les Toffees

  Crystal Palace 1-1 Nottingham Forest

Buts : Sarr (37e) pour les Eagles // Hudson-Odoi (57e) pour Forest

JF

