Bourré à 14h.

Nottingham, samedi 12h30. Beccy Webster, patronne du Gedling Inn, a une inspiration géniale : une pinte offerte à chaque but de Nottingham Forest. Une promo qui sent bon la tradition du pub anglais, sauf que ce jour-là, Forest a décidé de transformer Brighton en paillasson. 7-0. Un carnage sur le terrain, et dans le bar, le Guardian est allé enquêter.

Une idée brillante, une caisse en souffrance

Retour une heure avant le match. Webster, qui tient le pub depuis six ans, dégaine Insta et balance : « UNE PINTE OFFERTE QUAND FOREST MARQUE !! » Coup d’envoi. 12e minute, filet qui tremble, premières pintes servies. À la mi-temps, Webster commence à transpirer : « Oh mon Dieu, je ne sais pas si je vais pouvoir continuer. » Mais pas question de faire marche arrière. « J’avais annoncé ça, alors qu’il y ait quatre, cinq, six, sept ou même dix buts, j’irais jusqu’au bout. Finalement, nous avons offert 300 pintes. » Puis ça s’emballe. 2-0, 3-0, 4-0… Score final : 7-0. À l’intérieur, l’ambiance tourne à l’open-bar, littéralement.

Cassian Prime, compagnon de Webster et co-gérant, assiste à la scène et se régale : « L’ambiance était incroyable, tout le monde était heureux. Après une défaite 5-0 le week-end précédent, voir tout le monde sourire, chanter et danser, c’était absolument génial. » Le buzz explose : « Le pub est devenu viral à l’échelle mondiale. On a reçu des messages de gens en Afrique du Sud, en France et au Brésil. » Dans l’immédiat, aucune date annoncée. Mais la tentation est là. « On veut clairement surfer sur cette dynamique. Peut-être pas refaire exactement la même chose, mais qui sait ? »

En attendant, le Gedling Inn (50 Main Road, Gedling, Nottingham, pour les curieux) a flambé près de 2 000 euros en bière. Mais franchement, pour une telle histoire, ça les valait.

