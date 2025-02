Chris Wood fait feu de tout bois à Forest

C’est aussi dans sa capacité à se relever après un cuisant échec que l’on peut mesurer la grandeur d’une équipe. Terrassée par Bournemouth il y a tout juste une semaine dans le choc des belles surprises de la saison de Premier League, Nottingham Forest a mis un point d’honneur a démontré que cette déroute n’était rien d’autre qu’un petit accroc sur sa route. Et en aucun cas le début de la fin d’une belle histoire sans lendemain. Déterminés comme rarement et à nouveau vêtus de leur combo réussite-efficacité qui les accompagne depuis l’été dernier, les Reds, portés par un Chris Wood historique, ont frappé très fort.

Cours, Chris !

Le pépère venu de Hamilton est dans la forme de sa vie, lui qui totalise déjà dix-sept caramels cette saison. C’est bien simple : sans un Mohamed Salah injouable, il serait pleinement dans la course au titre de meilleur buteur de Premier League (yeux dans les yeux avec Erling Haaland, Alexander Isak et compagnie). Une sacrée revanche pour un buteur de 33 ans acheté à prix d’or par Newcastle en janvier 2022 pour être l’une des figures du projet XXL des Magpies, sans jamais parvenir à justifier les attentes placées en lui. Il lui aura donc fallu redescendre d’un étage, à Nottingham Forest, pour vivre la période la plus faste de sa carrière.

« Il montre que dans le football, il n’est jamais trop tard pour accomplir de belles choses, se réjouissait Nuno Espirito Santo début décembre, en conférence de presse et dans la foulée d’un succès à Old Trafford où le colosse avait bien évidemment claqué un but. C’est un exemple à suivre pour les jeunes joueurs, nous sommes très heureux de l’avoir avec nous. » Récemment prolongé jusqu’en 2027 (il aura alors 35 ans), Wood se prend à rêver de ramener un club historique comme Forest ferrailler aux quatre coins de l’Europe l’an prochain (ce qui constituerait une première depuis la saison 1995-1996). Une réalité difficile à imaginer en mai dernier, quand le club sauvait sa peau au sein de l’élite anglaise lors de l’ultime journée.

Le paradis, c’est (aussi) les autres

Une révolution dont le n°11 local n’est d’ailleurs pas l’unique instigateur. Ce samedi face aux Seagulls, son triplé doit beaucoup à ses deux compères offensifs Anthony Elanga (lui aussi auteur d’un triplé, côté passes décisives en revanche) et Morgan Gibbs-White, rayonnant à la construction du jeu (buteur, passeur et qui aura obtenu le penalty du 5-0). Les deux feux follets sont pour beaucoup dans la réussite offensive de l’actuel troisième du championnat. En échec à Manchester United, le natif de Hyllie (en Suède) s’éclate avec déjà huit offrandes pendant que le club qui l’a vu se révéler sombre. L’ancien de Swansea, Wolverhampton ou Sheffield United semble quant à lui enfin atteindre sa plénitude.

Le mot revanche pourrait d’ailleurs s’appliquer à de nombreux éléments de cet effectif, au sein duquel chaque joueur ou presque évolue au meilleur niveau de sa carrière et relève la tête après des déceptions dans des clubs plus référencés. Jusqu’au maître artificier de ce festival : arrivé en décembre 2023 après un passage décevant à Tottenham, Nuno Espirito Santo a fait le nécessaire pour maintenir l’équipe la saison passée avant de lui faire franchir de nombreux caps d’un seul coup ces derniers mois. De là à se croire de retour à la fin des années 1970…

Nottingham jette Brighton à la mer