Tottenham se reprend, pas Manchester United

L’effet Kevin Danso, déjà !

Alors qu’il vient d’être vendu par Lens à Tottenham, le défenseur autrichien a pu observer son nouveau club reprendre des couleurs en championnat : après sept rencontres consécutives sans victoire en Premier League (!), dont six défaites, les Spurs se sont en effet imposés à Brentford à l’occasion de la 24e journée anglaise. Vitaly Janelt a ainsi ouvert le score en envoyant le ballon dans ses propres cages sur corner juste avant la demi-heure de jeu, tandis que Pape Matar Sarr a fait le break sur la fin. Avec ce succès, les Londoniens respirent en prenant dix points d’avance sur la zone de relégation et reviennent à deux unités de Manchester United.

Car MU, justement, s’est encore incliné : devant leur public, les Red Devils ont laissé Crystal Palace les battre grâce à un doublé de Jean-Philippe Mateta (au rebond d’une barre transversale touchée par Maxence Lacroix à la 64e minute, puis bien placé sur un service parfait de Daniel Muñoz à l’approche du temps additionnel). Auteurs d’une bonne entame de match durant laquelle ils se sont procuré quelques occasions, les locaux ont ensuite déjoué et n’ont jamais réussi à égaliser. Toujours aussi décevante, l’équipe de Rúben Amorim se situe donc à sa place : dans le ventre mou du classement. À noter, également, la grosse blessure de Lisandro Martinez.

Quatre pions en deux matchs : la Ligue 1 est plus excitante, ce week-end !

Buts : Mateta (64e et 89e)

Buts : Janelt CSC (29e) et Sarr (87e)

Spurs take the lead at Gtech Community Stadium through an own goal by Vitaly Janelt 💥

How Ange Postecoglou's side needed that!#BRETOT pic.twitter.com/nClUIdXbga

— Premier League (@premierleague) February 2, 2025