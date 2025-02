Danso rejoint finalement Tottenham

Pas mal, ce rebond.

Six mois après avoir failli quitter Lens pour l’AS Rome, cette fois Kevin Danso fait bien ses valises, direction l’Angleterre et la Premier League. L’international autrichien s’est en effet engagé avec Tottenham, qui rafle la mise au nez et à la barbe de Wolverhampton, Aston Villa ou Rennes. Un transfert estimé à 25 millions d’euros pour le vice-champion de France 2023, qui aurait signé un contrat jusqu’en 2030 avec les Spurs.

Après City sur Khusanov et donc Tottenham sur Danso, quel club anglais va maintenant poser un énorme chèque sur Jonathan Gradit ?

Des clubs anglais prêts à dégainer une offre pour Abdukodir Khusanov cet hiver ?