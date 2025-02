Lille claque Saint-Étienne

Lille 4-1 Saint-Étienne

Buts : David (32e, SP), Sahraoui (63e et 78e) et Gudmundsson (72e) pour Lille // Davitashvili (6e, SP) pour Saint-Étienne

Affronter Lille chez lui en 2024-2025, c’est déjà assez compliqué.

Alors, en infériorité numérique et quand on joue le maintien… Saint-Étienne s’est frotté à cette situation ce samedi, et la défaite a logiquement été au rendez-vous au bout : s’ils n’ont pas démérité, les Verts n’ont pas réussi à résister aux Dogues à l’occasion de la vingtième journée de Ligue 1. D’abord devant au score grâce à l’ouverture du score précoce signée Zuriko Davitashvili sur penalty (faute de Rémy Cabella sur le buteur, dès la sixième minute), les visiteurs ont en effet craqué à la suite de l’expulsion de Dylan Batubinsika en début de seconde période pour un accrochage sur Hakon Arnar Haraldsson qui se dirigeait vers les cages. Au classement, les locaux restent dans la course au podium avec deux points de retard sur Monaco et Marseille, tandis que leurs victimes pourraient retomber en position de barragistes si le Stade rennais ne s’incline pas devant Strasbourg.

Le doublé pour Sahraoui

C’est à dix que Sainté a plié, donc : entre autres occasions dangereuses (Ethan Mbappé, Thomas Meunier, Gabriel Gudmundsson…), Osame Sahraoui a profité d’un super travail de Jonathan David pour donner l’avantage au LOSC à l’heure de jeu. Car au cœur du premier acte, au milieu des différentes situations (Louis Mouton, Benjamin Bouchouari et Lucas Stassin d’un côté ; Cabella ou Haraldsson de l’autre), l’avant-centre avait égalisé en faveur des locaux d’une panenka sur un nouveau péno que le Canadien avait lui-même obtenu. Pour finir, Gudmundsson a enfoncé le clou en puissance (barre rentrante) et Sahraoui s’est finalement offert un doublé d’un superbe exploit personnel ne devant rien à personne. L’addition s’est arrêtée là, Gautier Larsonneur envoyant quelques parades et la barre transversale empêchant le triplé du Marocain.

Ce qui fait tout de même cinq buts de plus pour la Ligue 1, décidément généreuse ce week-end.

👀 | Chuba Akpom, future recrue du LOSC, est présent ce soir à Pierre Mauroy ! 🙌 🔥 #LOSCASSE pic.twitter.com/5aB5zuf7yp — DAZN France (@DAZN_FR) February 1, 2025

