Des Stéphanois ont tendu un guet-apens aux supporters lillois

Les Stéphanois ont gagné des points sur le terrain, mais pas en tribune…

Comme rapporté par Le Petit Lillois et confirmé par France Bleu et RMC Sport, des supporters du LOSC ont été agressés vendredi à Saint-Étienne, en marge de la rencontre entre Verts et Dogues (1-0) à Geoffroy-Guichard. Alors qu’il venait de quitter le stade après le coup de sifflet final, un cortège de voitures transportant des fans nordistes aurait en effet été victime d’un guet-apens de la part d’une trentaine – voire une cinquantaine – de Stéphanois « cagoulés avec des tenues blanches et vertes » et « des battes de baseball à la main » selon un des Lillois.

Si aucun blessé n’a été à déplorer, de nombreux rétroviseurs, carrosseries et pare-brises ont été dégradés. Le LOSC a déposé plainte.

