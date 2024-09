Saint-Étienne décroche son premier succès de la saison contre Lille

Saint-Étienne 1-0 Lille

But : Cafaro (6e) pour l’ASSE

Compteur ouvert pour les Verts !

Ils l’attendaient désespérément, il est enfin arrivé : le premier succès des joueurs d’Olivier Dall’Oglio est tombé ce vendredi soir, à la maison, contre le LOSC (1-0). Certes, les Nordistes auront fait plus de choses que leurs hôtes du soir, mais ce sont bien les locaux qui ont rapidement mis ce match dans leur poche, grâce à un petit bijou signé Mathieu Cafaro. Sur un centre de Zuriko Davitashvili qui a terminé au second poteau, Mathieu Cafaro a repris le cuir, laissé bien trop seul par la défense lilloise, et déclenché un missile venu se loger dans la lucarne de Lucas Chevalier (1-0, 6e). Il s’agissait là du premier but de la saison pour l’ASSE, qui a ensuite pu compter sur un bon Gautier Larsonneur pour maintenir sa cage inviolée, mais aussi sur l’appui de sa barre transversale, heurtée par Edon Zhegrova sur une frappe lourde (34e).

Lille sans efficacité

En seconde période, Lille a encore eu des munitions, notamment avec Jonathan David, rapidement entré en jeu à la place de Mohamed Bayo, mais le Canadien a bien dévissé une frappe pourtant habituellement dans ses cordes (74e), avant de voir Mitchel Bakker buter à son tour sur l’imperméable Larsonneur (88e). Une inefficacité lilloise qui aurait même pu coûter encore plus cher au tableau d’affichage, puisque Lucas Stassin, la nouvelle pépite stéphanoise, a manqué un duel avec Chevalier qui aurait tué le suspense (72e). Mais les Verts se contenteront largement de ce 1-0 des familles qui leur permet d’engranger les trois premiers points de leur exercice et au passage de sortir provisoirement de la zone rouge.

Lille manque une belle occasion de grimper au classement et reste septième.

Saint-Étienne (4-1-4-1) : Larsonneur – Appiah, Batubinsika, Abdelhamid, Cornud – Ekwah – Davitashvili, Moueffek (Tardieu, 76e), Amougou (Mouton, 81e), Cafaro (Old, 68e) – Stassin (Sissoko, 81e). Entraîneur : Olivier Dall’Oglio.

Lille (5-4-1) : Chevalier – Santos (Fernandez, 68e), Meunier, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson (Bakker, 76e) – Zhegrova, Bouaddi (Gomes, 57e), André, Cabella (Sahraoui, 57e) – Bayo (David, 57e). Entraîneur : Bruno Genesio.

Pour Olivier Létang, Vincent Labrune était « le meilleur candidat pour poursuivre »