Monaco renverse Auxerre dans un match fou, Mika Biereth voit triple

Monaco 4-2 Auxerre

Buts : Kehrer (35e) et Biereth (58e, 63e et 66e) pour l’ASM // Diomandé (38e) et Jubal (45e+6, SP) pour l’AJA

Quel samedi riche en buts sur les pelouses de Ligue 1 !

Entre les sept pions à Francis-Le Blé plus tôt dans la journée et le spectacle offert à Louis-II, les amateurs du championnat de France en ont pris plein les mirettes pour démarrer le week-end. Sur la pelouse monégasque, le compteur s’est arrêté à six buts, et l’ASM a finalement renversé Auxerre après avoir été malmenée (4-2). Thilo Kehrer a ouvert les festivités, bien placé à la retombée d’un corner (1-0, 35e). Mais l’AJA s’est rebellée, au point de prendre l’avantage avant la mi-temps grâce à un pétard de Sinaly Diomandé (1-1, 38e) et à un penalty de Jubal (1-2, 45e+6).

Puis Biereth est arrivé

Les Auxerrois avaient de quoi être satisfaits de leur prestation, sauf que Mika Biereth a alors pris la rencontre à son compte. En l’espace de huit minutes, le nouvel attaquant monégasque a claqué un triplé : une frappe au ras du sol pour démarrer le show (2-2, 58e), une volée légèrement chanceuse pleine de toucher sur le deuxième (3-2, 63e) et un but de renard dans une cage vide pour finir (4-2, 66e). De quoi assommer les hommes de Christophe Pélissier, partant de trop loin pour revenir.

Monaco met la pression sur l’OM en revenant au même nombre de points, alors qu’Auxerre stagne à la onzième place.

Rennes et Monaco cartonnent, Auxerre tombe