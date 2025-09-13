Monaco vient à bout d’Auxerre

Même réduit à dix, Auxerre a cravaché pour tenir en échec Monaco, mais s’est finalement incliné dans les dernières minutes (1-2).

Auxerre 1-2 Monaco

Buts : Salisu (73e CSC) pour l’AJA // Minamino (45e+2) & Ilenikhena (89e) pour l’ASM

Expulsion : Casimir (68e) pour l’AJA

Ce début de saison est cruel pour l’AJ Auxerre. Défaits à dix contre onze à Nice (3-1), battus après avoir mené les débats à Nantes (1-0), les Bourguignons n’ont à nouveau pas été vernis, ce samedi soir à domicile contre l’AS Monaco (1-2), après un gros match de leur part. Encore une fois, l’AJA a terminé en infériorité numérique. Et comme face à Strasbourg (3-2), c’est dans le money time que les Monégasques ont fait la différence – pour se placer provisoirement sur le podium –, sur un coup de casque de George Ilenikhena (89e), qui n’a toujours que 19 ans.

Kévin Danois a parlé français

Avant ça, les locaux avaient fait trembler leurs hôtes, avec Kévin Danois excellent en rampe de lancement pour Lassine Sinayoko, trop gourmand (13e), ou Josué Casimir, pas net (28e). Sékou Mara avait aussi envoyé Philipp Köhn claquer l’arrêt du week-end (22e), et on se disait presque que Monaco s’en sortait bien avec un score nul à la pause… Quand Takumi Minamino, juste avant le coup de sifflet, a fait parler sa froideur sur un cafouillage dans la surface auxerroise pour ajuster Théo De Percin, titulaire pendant la suspension de Donovan Léon (0-1, 45e+2).

Finalement, c’est bizarrement lorsque Casimir a abandonné les siens – pour un second carton jaune – qu’Auxerre a fait la différence, Danny Namaso se retrouvant seul au second poteau pour forcer Mohammed Salisu au CSC (1-1, 73e). Forcément, Auxerre a ensuite reculé, et après avoir été sauvée par la VAR (81e) puis la barre (86e), la bande de Christophe Pélissier a cédé, avant qu’Ibrahim Osman ne manque le coche sur son premier ballon (90e+1). Mais le trophée d’homme du match, et l’avenir, appartiennent eux à Kévin Danois.

AJA (5-4-1) : De Percin – Casimir, Senaya, Siwe, G. Mensah, Oppegård – Sinayoko (Matondo, 77e), Owusu, Danois (Osman, 90e+1), Loader – Mara (L. Coulibaly, 65e). Entraîneur : Christophe Pélissier.

ASM (4-4-2) : Köhn – Vanderson, Kehrer, Salisu, K. Ouattara (C. Henrique, 63e) – Akliouche, A. Bamba (L. Camara, 78e), Zakaria, Minamino (M. Coulibaly, 90e+2) – Biereth (Ilenikhena, 78e), Balogun (Brunner, 63e). Entraîneur : Adi Hütter.

