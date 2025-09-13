S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J4
  • Auxerre-Monaco (1-2)

Monaco vient à bout d’Auxerre

Par Jérémie Baron
2 minutes

Même réduit à dix, Auxerre a cravaché pour tenir en échec Monaco, mais s’est finalement incliné dans les dernières minutes (1-2).

Monaco vient à bout d’Auxerre

Auxerre 1-2 Monaco

Buts : Salisu (73e CSC) pour l’AJA // Minamino (45e+2) & Ilenikhena (89e) pour l’ASM

Expulsion : Casimir (68e) pour l’AJA

Ce début de saison est cruel pour l’AJ Auxerre. Défaits à dix contre onze à Nice (3-1), battus après avoir mené les débats à Nantes (1-0), les Bourguignons n’ont à nouveau pas été vernis, ce samedi soir à domicile contre l’AS Monaco (1-2), après un gros match de leur part. Encore une fois, l’AJA a terminé en infériorité numérique. Et comme face à Strasbourg (3-2), c’est dans le money time que les Monégasques ont fait la différence – pour se placer provisoirement sur le podium –, sur un coup de casque de George Ilenikhena (89e), qui n’a toujours que 19 ans.

Kévin Danois a parlé français

Avant ça, les locaux avaient fait trembler leurs hôtes, avec Kévin Danois excellent en rampe de lancement pour Lassine Sinayoko, trop gourmand (13e), ou Josué Casimir, pas net (28e). Sékou Mara avait aussi envoyé Philipp Köhn claquer l’arrêt du week-end (22e), et on se disait presque que Monaco s’en sortait bien avec un score nul à la pause… Quand Takumi Minamino, juste avant le coup de sifflet, a fait parler sa froideur sur un cafouillage dans la surface auxerroise pour ajuster Théo De Percin, titulaire pendant la suspension de Donovan Léon (0-1, 45e+2).

Finalement, c’est bizarrement lorsque Casimir a abandonné les siens – pour un second carton jaune – qu’Auxerre a fait la différence, Danny Namaso se retrouvant seul au second poteau pour forcer Mohammed Salisu au CSC (1-1, 73e). Forcément, Auxerre a ensuite reculé, et après avoir été sauvée par la VAR (81e) puis la barre (86e), la bande de Christophe Pélissier a cédé, avant qu’Ibrahim Osman ne manque le coche sur son premier ballon (90e+1). Mais le trophée d’homme du match, et l’avenir, appartiennent eux à Kévin Danois.

AJA (5-4-1) : De Percin – Casimir, Senaya, Siwe, G. Mensah, Oppegård – Sinayoko (Matondo, 77e), Owusu, Danois (Osman, 90e+1), Loader – Mara (L. Coulibaly, 65e). Entraîneur : Christophe Pélissier.

ASM (4-4-2) : Köhn – Vanderson, Kehrer, Salisu, K. Ouattara (C. Henrique, 63e) – Akliouche, A. Bamba (L. Camara, 78e), Zakaria, Minamino (M. Coulibaly, 90e+2) – Biereth (Ilenikhena, 78e), Balogun (Brunner, 63e). Entraîneur : Adi Hütter.

Découvrez les affiches de la première journée de Ligue 1

Par Jérémie Baron

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine