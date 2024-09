Ilenikhena, le cauchemar du Barça

Sept ans que Monaco attendait ça. L’ASM n’avait plus goûté à la victoire en Ligue des champions depuis le 19 avril 2017, lors de son quart de finale retour contre Dortmund, à Louis-II, quand un certain Kylian Mbappé faisait encore des différences fulgurantes et que le Tigre Radamel Falcao croquait les défenseurs à pleines dents. La saison suivante, le club chéri du prince Albert s’était lamentablement vautré dans une poule composée de Beşiktaş, Porto et Leipzig (deux nuls, quatre défaites). Bis repetita la saison suivante face à Dortmund, l’Atlético et Bruges (un nul, cinq défaites). La série noire de 14 matchs sans succès s’est enfin arrêtée ce jeudi contre le FC Barcelone. En grande partie grâce à la fine fleur du football français de demain, qui s’annonce également pour le présent.

Ileni le divin enfant

Depuis son arrivée au mois de juillet, George Ilenikhena a pris part à tous les matchs de l’ASM, Adi Hütter lui donnant en moyenne 21 minutes de jeu par rencontre. Le coach monégasque a décidé de le lancer un peu plus tôt qu’à l’accoutumée ce jeudi, malgré l’ampleur de l’événement, en lieu et place de Breel Embolo, à la 59e minute. Le Franco-nigérian, natif de Lagos, n’a pas eu beaucoup de munitions avec seulement neuf ballons, mais il en a suffi d’un seul pour tirer les marrons du feu.

Le numéro 21 a eu le mérite de sentir le coup lorsque Vanderson a balancé ce ballon plutôt destiné, au premier coup d’œil, à Folarin Balogun, et de surprendre Íñigo Martínez avec un appel dans le bon tempo pour éviter le piège du hors-jeu, qui s’est si souvent refermé sur les attaquants monégasques ce jeudi (sept fois). Son sang froid et sa puissance de frappe ont fait le reste. En répondant à un précoce en la matière, Lamine Yamal, George Ilenikhena est désormais à 18 ans et 34 jours le plus jeune buteur de l’ASM en Ligue des champions, détrônant Kylian Mbappé (18 ans et 63 jours). « Dis-moi qui tu devances, je te dirai qui tu es. »

Fatal Picard

Il y a encore quinze mois de cela, George Ilenikhena tapait le ballon sur les pelouses de Ligue 2 avec Amiens. Mais le garçon, majeur depuis le 16 août, a vite fait du chemin. Il a plié une saison à 12 buts avec le Royal Antwerp, accrochant notamment à son tableau de chasse… le FC Barcelone, déjà. C’était le 13 décembre 2023 et le jeune attaquant offrait alors au club belge une victoire historique sur la scène européenne. Tout en empochant le record du plus jeune buteur français de l’histoire de la compétition à 17 ans et 119 jours, au nez et à la barbe de Warren Zaïre-Emery. Avant un transfert estimé à 18 millions d’euros à Monaco cet été, pour marcher dans les pas de son modèle… Kylian Mbappé, encore lui.

Tout sourire avec le trophée d’homme du match entre les mains ce jeudi, Ilenikhena n’avait en revanche plus le regard du gamin émerveillé de l’an passé, mais bien celui d’un joueur déterminé à tout arracher. « Je suis très content, fier de l’équipe. On a fait une grosse performance tous ensemble, même s’ils étaient à dix. On a tout fait pour qu’ils soient à dix. On a mérité la victoire », insistait le buteur sur Canal+ avec un débit tout aussi rapide que sa foulée sur l’action du but. Cette soirée de gala vient récompenser un peu plus les choix cohérents d’Adi Hütter ainsi que la cohésion et l’esprit collectif qui se dégagent de cette équipe monégasque depuis le début de la saison. « Avec un collectif comme ça, on peut aller très loin, estime justement Ilenikhena. On travaille tous ensemble à l’entraînement, tout le monde est souriant, le staff, tout le monde… Parfait, rien à dire. » Tout est dit.

