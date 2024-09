Pronostic Monaco Barcelone : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue des champions

Après notre 2/3 mardi sur Sporting – Lille, on vous donne nos pronostics Monaco – Barcelone. Envie de parier sans trop de pression sur l’affiche de Ligue des champions ? PMU Sport vous offre un bonus de 100€ en CASH ! Le seul bonus vous permettant d’être remboursé en ARGENT RÉEL et de pouvoir récupérer votre mise directement sur votre compte bancaire !

Monaco des débuts solides

Vice-champion de France en titre, l’AS Monaco est également très sérieux dans cette entame de championnat. 3e de Ligue 1, le club de la principauté a remporté 3 rencontres sur 4, face à l’AS Saint-Etienne (1-0), Lyon (0-2) et le week-end dernier sur la pelouse d’Auxerre (0-3). En revanche, les partenaires de Golovin ont perdu leur seul point dans leur stade face à Lens (1-1) lors d’un match qu’ils auraient pu perdre comme gagner. Le jeu prôné par Hutter semble fonctionner à merveille loin de ses bases, avec deux succès nets contre l’AJA et l’OL. A Louis II, les prestations ont été plus poussives. Pour lancer sa campagne de LDC, l’ASM est tombée sur un gros morceau, le FC Barcelone.

Le FC Barcelone à la conquête de l’Europe

Le FC Barcelone a longtemps été l’une des meilleures formations européennes mais est rentré dans le rang depuis sa défaite à Liverpool lors de cette fameuse remontée en mai 2019. L’an passé, les Blaugranas ont vu leur parcours s’arrêter en quart de finale face au PSG. Champion il y a un peu plus d’un an, le club catalan a vu le Real Madrid survoler la Liga l’an passé. A la suite de cet échec, les dirigeants du club ont décidé de miser sur Hansi Flick, à la place de Xavi. Le coach allemand connait un départ parfait puisqu’il a vu son équipe remporter tous ses matchs. Avec 5 victoires en autant de matchs, le Barca est en tête de son championnat. Victorieux de Valence, Bilbao, du Rayo Vallecano, de Valladolid et de Girona, le FC Barcelone veut poursuivre sur cette lancée pour débuter cette nouvelle version de Ligue des Champions.

L’ASM quasiment au complet, le Barca sans Olmo

Pour ce premier rendez-vous européen, Adi Hutter peut s’appuyer sur un effectif quasiment complet, si l’on exception les blessés longue durée Majecki et Diop. L’Autrichien a le choix et va devoir prendre des décisions. On pense notamment aux joueurs offensifs les Golovin, Balogun, Emboli, Minamino, Seghir ou Akhliouche sont 6 pour 4 place. Sur le plan défensif, l’ASM va sans doute s’appuyer sur ses Brésiliens Vanderson et Henrique, très actifs sur les flancs. En face, le FC Barcelone connait quelques absences puisque les Gavi, de Jong, Araujo, Christiansen et Firmin Lopez sont blessés. Et ce week-end, Olmo a rejoint ces éléments à l’infirmerie. Malgré cela, le club catalan conserve un effectif de très grande qualité avec en tête d’affiche la récente star de l’Euro, Lamine Yama, qui pourrait régner sur le foot mondial dans la prochaine décennie. A ses côtés, on retrouvera également le buteur polonais Lewandowski, efficace dans cette entame d’exercice.

Les compositions probables pour ce Monaco – FC Barcelone :

Monaco : Kohn – Vanderson, Kehrer, Salisu, Caio Henrique – Zakaria, Camara – Minamino, Golovin, Ben Seghir – Embolo.

FC Barcelone : Ter Stegen – Koundé, Cubarsi, Martinez, Baldé – Casado, Pedri – Yamal, Ferran Torres, Raphinha – Lewandowski.

Le Barca en patron à Monaco

Impressionnant dans ce début de saison, le FC Barcelone a pour ambition de renouer avec son lustre d’antan sur la scène européenne. En grande réussite sous la houlette de Hansi Flick, le club catalan possède des joueurs exceptionnels capables de faire la différence à tout moment. Dans ce registre, on pense évidemment à Lamine Yamal, qui a marqué un doublé ce week-end lors de la victoire barcelonaise à Gérone (1-4). C’est le 2e très gros succès catalan successif, après le 7-0 infligé à Valladolid. Malgré sa solidité actuelle, Monaco semble un cran en-dessous de l’équipe espagnole. Les Barcelonais devraient lancer cette campagne par un succès à Monaco.

