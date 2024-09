C1

Monaco-Barcelone (2-1)

Les notes de Monaco-Barcelone

Par Florian Manceau le Jeudi 19 Septembre à 23:15 Article modifié le Jeudi 19 Septembre à 23:31

En supériorité numérique pendant 80 minutes, Monaco a collectivement et individuellement fait bonne impression pour son entrée en Ligue des champions. Si bien que les buts de Maghnes Akliouche et de George Ilenikhena ont suffi pour s’imposer devant Barcelone, malgré un certain Yamine Lamal qui traînait en face.